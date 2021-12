Keanu Reeves revela reação inicial a Matrix 4

Keanu Reeves interpretou Neo, o Sr. Anderson, nos três primeiros filmes de Matrix. Agora ele retorna ao papel anos mais tarde em Matrix Resurrections. Até mesmo ele ficou surpreso que essa continuação está acontecendo.

O astro participou do programa The Graham Norton Show e disse ter ficado confuso acerca do retorno de Neo. Para quem não se lembra, ele, aparentemente, morreu no fim de Matrix Revolutions.

“Eu estava em casa e recebi uma mensagem de Lana Wachowski, a diretora e roteirista e ela disse, ‘o que você acharia de fazer outro filme de Matrix?’. E eu respondi, ‘oh, isso soa incrível, mas eu estou morto'”, revelou Keanu Reeves.

“Então ela disse, ‘tem certeza?’. E eu respondi: ‘Diga mais'”. E ela escreveu um belo, belo roteiro, uma história maravilhosa, na minha opinião”, acrescentou o astro.

Por enquanto pouco sabemos sobre a história de Matrix 4, mas não precisaremos esperar muito mais pela estreia do longa-metragem, que chega aos cinemas ainda em dezembro.

Mais sobre Matrix 4

A sinopse oficial diz: “Matrix Resurrections é uma continuação da história estabelecida no primeiro Matrix.”

“20 anos depois, a franquia que ajudou a definir a cultura pop na virada do século está de volta para uma continuação e extensão do filme original.”

“Uma nova aventura alucinante com ação épica, que se passa em um mundo familiar, mas ainda mais provocativo, onde a realidade é mais subjetiva do que nunca. Tudo o que é necessário para ver a verdade é libertar sua mente.”

O elenco principal de Matrix: Resurrections (Matrix 4) conta com Keanu Reeves, Jessica Henwick, Carrie-Anne Moss, Christina Ricci, Jonathan Groff, Yahya Abdul-Mateen II, Jada Pinkett Smith, Priyanka Chopra e Neil Patrick Harris.

A direção é de Lana Wachowski, uma das diretoras da trilogia original. O roteiro é de Lana Wachowski, David Mitchell e Aleksandar Hemon.

Matrix Resurrections (Matrix 4) tem estreia marcada para o dia 22 de dezembro de 2021.