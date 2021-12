King Richard: Will Smith entra em cartaz nesta quinta com elogiado filme

King Richard, o novo filme de Will Smith, tem tudo para dar ao astro seu primeiro Oscar. O ator já foi indicado à premiação por performances no longa biográfico Ali e no drama A Procura da Felicidade. Mas agora, no papel do pai das tenistas Serena e Venus Williams, Will Smith pode levar para casa sua primeira estatueta. O longa já conquistou a crítica especializada, e deve repetir esse sucesso no Brasil.

Dirigido por Reinaldo Marcus Green e com roteiro de Zach Baylin, King Richard conta com Will Smith no papel do protagonista e como produtor-executivo.

O filme biográfico é considerado um dos melhores do ano pela crítica especializada, e sua indicação ao Oscar já é praticamente uma certeza. Até o fechamento dessa matéria, King Richard alcança a impressionante marca de 91% no Rotten Tomatoes.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama, o elenco e a estreia no Brasil de King Richard; veja.

A trama emocionante de King Richard

King Richard acompanha a história real de Richard Williams, o pai e treinador das premiadas tenistas Venus e Serena Williams.

O filme começa mostrando a vida de Richard antes do sucesso das filhas. O protagonista de Will Smith cria Venus, Serena e três enteadas em Compton, Califórnia, junto com a esposa Brandy Price.

Ainda na infância de Venus, Richard percebe o enorme talento da filha para o tênis. Aos 14 anos, a atleta compete em seu primeiro circuito profissional.

Mesmo sabendo das habilidades da filha, Richard hesita em permitir que Venus siga a carreira no tênis. O protagonista não demora para mudar de ideia, e coloca as filhas sob a orientação do técnico Rick Macci.

A família se muda para a Flórida quando Venus e Serena começam a se destacar no esporte, e tem a vida completamente mudada com a fama internacional das tenistas.

King Richard é um olhar completo e sensível sobre os acertos, erros e toda a trajetória de Richard Williams.

A trama emociona ao mostrar os desafios da família, as vitórias de Venus e Serena e a maneira como um pai pode mudar para sempre a vida dos filhos.

O longa também é um drama motivacional, cuja principal mensagem afirma que “tudo é possível quando se tem um plano”.

Will Smith e o elenco de King Richard

Como já citamos, Will Smith comanda o elenco de King Richard como o protagonista Richard Williams.

Aunjanue Ellis, indicada ao Emmy de Melhor Atriz por sua performance em Lovecraft Country, vive Oracene “Brandy” Price, a esposa de Richard e mãe das icônicas tenistas.

Venus e Serena Williams são interpretadas respectivamente por Saniyya Sidney (Estrelas Além do Tempo) e Demi Singleton (Godfather of Harlem).

Jon Bernthal, o Justiceiro da série da Marvel, é Rick Macci, um dos primeiros técnicos de Venus e Serena.

Tony Goldwyn (Scandal) é Paul Cohen, outro técnico profissional de Venus Williams.

O elenco de King Richard é completado por Dylan McDermott (American Horror Story), Mikayla LaShae Bartholomew (Pure), Andy Bean (It: A Coisa), Rich Sommer (O Diabo Veste Prada) e Kevin Dunn (Veep).

Estreia brasileira e trailer de King Richard

O emocionante King Richard já está em cartaz nos cinemas brasileiros, em cópias dubladas e legendadas.

Veja abaixo o trailer de King Richard: Criando Campeãs com Will Smith.