Larissa Manoela abre o jogo sobre a primeira cena de sexo em Lulli

Larissa Manoela celebrou seu aniversário de 21 anos em 28 de dezembro, logo após deixar fãs impressionado com a primeira cena de sexo de sua carreira. O momento acontece em Lulli, a comédia romântica brasileira que está dando o que falar na Netflix. Em uma entrevista recente, a atriz falou sobre a importância da cena e abriu o jogo sobre as gravações; veja abaixo.

“Depois de sofrer um acidente, uma estudante de medicina genial, mas incapaz de escutar as pessoas, passa a ouvir o que elas estão pensando”, afirma a sinopse do filme.

Em Lulli, Larissa Manoela interpreta a protagonista titular, que aprende grandes lições sobre sua própria personalidade e os rumos de sua carreira após ganhar uma misteriosa habilidade.

Além de Larissa Manoela, o elenco de Lulli reúne também Vinícius Redd, Sergio Malheiros, Amanda de Godoi e Yara Charri.

Larissa Manoela fala sobre a cena de sexo em Lulli

Para quem não sabe, a trama de Lulli é assinada pela escritora e roteirista Thalita Rebouças, que já havia trabalhado com Larissa Manoela em filmes como Fala Sério, Mãe.

Em um papo com a revista Quem, Larissa falou sobre os desenvolvimentos recentes de sua carreira e as filmagens de sua primeira cena de sexo.

A sequência acontece entre a protagonista de Lulli e o personagem Diego – interpretado por Vinícius Redd – outro estudante de medicina e par romântico de Larissa Manoela.

Na entrevista, Larissa Manoela deixa claro seu amadurecimento ao discutir a cena sem tabus ou rodeios, falando de maneira direta sobre o processo.

“Eu me senti muito segura para fazer a cena. Já tinha trabalhado com a equipe. Teve carinho e cuidado para lidar com a cena — diria que não é sexual e, sim, sensual. Foi a minha primeira vez no set e tive um parceiro muito gente boa”, comentou a estrela.

Com a estreia de Lulli na Netflix, muitos fãs e assinantes da plataforma falaram sobre a cena nas redes sociais – algo que já era esperado por Larissa Manoela.

“É importante a gente falar sobre isso. Afinal, também estou crescendo. Para mim, nunca foi um tabu, mas para boa parte da sociedade ainda é”, explicou a atriz.

Sobre a gravação da sequência, Larissa não poupou elogios para os produtores da Netflix e os cuidados que eles tomaram com o importante momento.

“A gente levou a parceria de todas as outras cenas para esta cena também, que era mais íntima. Todos tiveram muito cuidado e me senti acolhida, protegida. Em nenhum momento, me senti invadida. Foi um prazer ter percebido esse cuidado e, depois, ter visto o resultado”, comemorou a atriz.

Ainda no papo com a revista Quem, Larissa Manoela revelou ter adorado a experiência de gravar Lulli e celebrou o desenvolvimento de sua carreira.

“Amo o que eu faço, amo atuar e amo ver que posso, a cada dia, ser uma versão diferente de mim por meio dos meus personagens”, concluiu a estrela de Lulli.

Lulli, com Larissa Manoela e Vinícius Redd, está disponível na Netflix; veja abaixo o trailer oficial.