Larissa Manoela vai ter cenas sensuais em filme da Netflix

Larissa Manoela terá cenas sensuais em Lulli. Trata-se de sua nova parceria com a Netflix.

Em uma recente conversa com a imprensa (via Estado de Minas), a estrela comentou sobre essa novidade em sua carreira. É a primeira vez que Larissa Manoela aparece em cenas mais quentes.

“Eles tiveram muito cuidado porque, de fato, é a primeira vez que faço uma cena mais sensual. Acho, de verdade, que as pessoas vão estranhar, é normal.”

“Que bom que elas tenham essa primeira impressão de falar: ‘Meu Deus, a Larissa Manoela cresceu!'”

“Tenho muito prazer em ser essa menina que está crescendo, se descobrindo e fazendo novas personagens.”

Com Larissa Manoela, Lulli chega à Netflix em 26 de dezembro. Confira abaixo a postagem do serviço de streaming no Twitter com o anúncio da data de lançamento.

Dia 26 pode até ser pra comer as sobras do Natal, mas eu separei um presente pra vocês que chega nesse mesmo dia.



Lulli, meu novo filme estrelado pela @larimanoela, estreia dia 26/12. ✨ATENÇÃO✨: fica disponível às 3 da tarde pra juntar a família toda no sofá. 💖🩺 pic.twitter.com/xURD3gdWhk — netflixbrasil (@NetflixBrasil) December 17, 2021

Mais sobre Lulli, da Netflix

Além de Larissa Manoela, o elenco de Lulli conta com Renato Fagundes, Sérgio Malheiros, Amanda de Godoi, Vinícius Redd, Yara Charry, Nicolas Ahnert, Paula Possani, Gabriel Contente, Ana Mangueth e Carlos Artur Thiré, além das participações especiais de Guilherme Fontes, Luciana Braga, Marcos Breda e Thalita Rebouças.

César Rodrigues dirige o filme. Ele é conhecido por ter comandado Minha Mãe é uma Peça 2: O Filme, Vai que Cola: O Filme e Modo Avião, também da Netflix com Larissa Manoela.

A produção é de Luiz Noronha, Cecilia Grosso e Samantha Moraes, com produção executiva de Patricia Zerbinato.

Lulli estreia em 26 de dezembro na Netflix.