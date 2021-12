Lembranças na casa dos avós viram pesadelo em filme de terror da Netflix

Visitas à casa dos avós fazem parte das melhores lembranças de infância de muita gente. Mas o que aconteceria se uma dessas visitas revelasse segredos sinistros e assustadores? Essa é a premissa do filme Segredos nas Paredes, um longa tailandês que tem tudo para agradar os fãs de terror na Netflix.

Segredos nas Paredes – lançado com o título original de The Whole Truth (Toda a Verdade), é uma produção tailandesa com direção de Wisit Sasanatieng e roteiro de Abhishek J. Bajaj.

O filme faz um ótimo trabalho ao mostrar aos assinantes da Netflix o estilo do cinema de terror tailandês – que em 2021 produziu a excelente trama sobrenatural A Médium.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama, elenco e estreia de Segredos nas Paredes na Netflix.

Segredos nas Paredes acompanha a história de Pim e Putt, dos irmãos que vão morar na casa dos avós após os pais sofrerem um grave acidente.

Pim e Putt nunca haviam conhecido os avós antes do acidente, e se surpreendem com as excentricidades do casal e com um misterioso buraco na parede.

Os irmãos parecem ser as únicas pessoas que conseguem enxergar esse buraco. Os avós não veem – ou fingem não ver – a abertura na parede.

Em busca da verdade, Pim e Putt começam a investigar o buraco, e acabam se deparando com uma presença mística e sobrenatural.

Na jornada em busca de respostas, os irmãos são confrontados por eventos assustadores e aparições bizarras.

Enquanto isso, o buraco continua a revelar segredos sombrios da família, com o potencial de mudar para sempre a vida dos irmãos protagonistas.

“A verdade nunca morre”, afirma o trailer do filme divulgado pela Netflix.

A prévia faz um ótimo trabalho ao revelar o tom e estilo do filme sem mostrar grandes spoilers da trama; confira abaixo.

O elenco de Segredos nas Paredes é formado por Sompong Benjathikul, Sadanont Durongkaweroj, Steven Isarapong, Thasorn Klinnium, Mac Nattapat Nimjirawat, Keetapat Pongrue, Nicole Theriault, Tarika Tidatid e Sutatta Udomsilp.

Como o filme acaba de estrear na Netflix, sua nota no Rotten Tomatoes ainda não foi revelada.

Mas se Segredos nas Paredes repetir o sucesso de filmes como A Médium, tem tudo para se tornar um dos maiores lançamentos tailandeses da Netflix.

Segredos nas Paredes chegou ao catálogo brasileiro da Netflix em 1 de dezembro de 2021, ou seja, já está disponível na plataforma.

Veja abaixo o trailer oficial de Segredos nas Paredes. A Netflix não chegou a lançar a prévia brasileira, por isso, o trailer está com legendas em inglês.