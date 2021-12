Leonardo DiCaprio saltou em lago gelado para salvar cachorros

Leonardo DiCaprio foi herói no set de Não Olhe Para Cima, novo filme da Netflix, dirigido por Adam McKay. O astro salvou dois cachorros que caíram em um lago congelado.

O ator participou de uma mesa redonda com outros astros e o diretor do filme. Nesse momento, McKay contou sobre o ocorrido, que descreveu como hilário.

Continua depois da publicidade

Ele disse que DiCaprio precisou resgatar dois huskies que “são verdadeiros tornados”. Jonah Hill, que morou com DiCaprio durante a produção costumava mandar fotos do sofá destruído do local por conta dos cachorros.

O diretor disse para Leonardo DiCaprio contar a história do lago congelado, que ele descreveu como a “história mais maluca”.

“Basicamente os dois caíram em um lago congelado”, disse Leonardo DiCaprio sobre os cachorros. “Então eu entrei. Eu não entendia o que fazer no lago congelado”.

Jennifer Lawrence, que contracena com DiCaprio no filme da Netflix, fez referência à cena de O Regresso, em que DiCaprio fica pelado e entra na carcaça de um cavalo morto para se aquecer.

“Tenho certeza que vocês estão se perguntando, eu me perguntei também, ele imediatamente ficou pelado dentro do carro”, disse a atriz.

Com Leonardo DiCaprio, Não Olhe Para Cima será lançado na Netflix

Além de Jennifer Lawrence e Leonardo DiCaprio, o elenco do filme da Netflix traz mais nomes famosos. Chris Evans, o Capitão América da Marvel, também está no longa, bem como Ariana Grande.

Há ainda os nomes de Rob Morgan, Cate Blanchett, Jonah Hill, Himesh Patel, Kid Cudi, Matthew Perry e Tomer Sisley.

O filme tem a direção e o roteiro de Adam McKay. O cineasta é conhecido por A Grande Aposta e Vice.

O filme, descrito como uma comédia, pretende acompanhar dois cientistas pouco conhecidos que precisam começar uma tour de imprensa para avisar a humanidade sobre um asteroide que está perto da Terra. A colisão pode acabar com a vida humana.

“A estudante de astronomia Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence) e seu professor, Dr. Randall Mindy (Leonardo DiCaprio), descobrem que um cometa está prestes a colidir com a Terra, mas ninguém parece se importar. Alertar a humanidade sobre o impacto fatídico da rocha do tamanho do Monte Everest não será nada fácil. Com a ajuda do Dr. Oglethorpe (Rob Morgan), eles embarcam em um tour midiático que vai do gabinete da indiferente presidente Orlean (Meryl Streep) e seu filho bajulador Jason (Jonah Hill) até as ondas de rádio do The Daily Rip, um programa matinal bem-humorado apresentado por Brie (Cate Blanchett) e Jack (Tyler Perry)”, diz a sinopse oficial

“A apenas seis meses da colisão, chamar a atenção da mídia e de um público obcecado pelas redes sociais se mostra um desafio chocantemente cômico – o que será preciso fazer para o mundo apenas olhar para cima?”, continua a sinopse.

Não Olhe Para Cima (Don’t Look Up) tem previsão para 24 de dezembro na Netflix. Antes, em 10 de dezembro, chega em cinemas selecionados.