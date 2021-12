Macaco em computação gráfica será Robbie Williams em filme sobre cantor

Não é uma piada. O Deadline afirma que um macaco criado em computação gráfica será realmente Robbie Williams no filme sobre a vida do cantor, com o título Better Man.

O site anuncia que as gravações começam em Melbourne, na Austrália, no começo de 2022. Michael Gracey, de O Rei do Show, fica com a direção e ajuda no roteiro.

“Como informamos antes esse ano, um macaco em computação gráfica interpretará Robbie Williams”, afirma o site na publicação.

“Contar a história de Robbie Williams na minha cidade natal é um sonho se tornando realidade. Há uma energia criativa que queima na indústria do cinema em Melbourne e eu sei que esse vai se alimentar disso”, celebrou o diretor Michael Gracey.

Sobre o macaco de computação gráfica, ainda não há informações de como será a transformação dele em Robbie Williams. Ou até mesmo se essa é uma cinebiografia de formato clássico, como Bohemian Rhapsody, de Freddie Mercury e do Queen, e Rocketman, de Elton John.

Mais sobre Better Man, filme de Robbie Williams

Com o nome Better Man, o filme contará a história de como Robbie Williams se tornou famoso, mostrando os momentos que o fizeram se tornar a pessoa que ele é hoje.

“É uma história fantástica e quero representá-la de forma dura e real, até se tornar pura fantasia”, explicou o diretor do filme sobre Robbie Williams.

“Todas as canções de Robbie serão regravadas, para capturar a emoção do momento”, continuou o diretor.

Anteriormente, o próprio cineasta comentou que a cinebiografia não será como outros. Gracey quer também mostrar as dificuldades na vida do astro.

“Ao contrário de alguns prodígios que nascem e o mundo vai pegando o brilhantismo, essa história não será assim”, completou.

Better Man, filme de Robbie Williams, ainda não tem previsão oficial de estreia.