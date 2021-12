Maquiadora brasileira faz sucesso no Instagram com transformações de terror

A gaúcha Aline Vargas impressiona no Instagram com maquiagem de ilusão de ótica e de efeitos especiais. Com transformações em personagens famosos do terror e até na boneca de Round 6, a maquiadora profissional vem fazendo sucesso na rede social.

Com quase 39 mil seguidores (até o momento dessa publicação), Aline deixa os seguidores de queixo caído principalmente com a técnica de ilusão de ótica. Borboletas, xícaras e até canudos ultrapassam o rosto da maquiadora em efeitos incríveis.

Continua depois da publicidade

Ao Observatório do Cinema, Aline conta que o interesse pela maquiagem de ilusão de ótica surgiu após se tornar maquiadora profissional. A gaúcha começou a aprender e treinar sozinha a técnica impressionante.

“Na realidade, veio após o primeiro curso de maquiagem que eu fiz, que eu comecei a entender contorno e iluminação, que é o que usamos na maquiagem de ilusão de ótica. Quando fiz meu primeiro curso de maquiagem profissional, comecei a fazer alguns testes, meio que autodidata. Fui para o YouTube, tinha umas coisas bacanas sobre esse tipo de material, principalmente sobre maquiagem artística, que engloba todas maquiagens”, relembrou a profissional.

A principal inspiração de Aline Vargas é Mimi Choi, canadense que popularizou a maquiagem de ilusão de ótica também nas redes sociais. Imagens de rostos com vários olhos e até parecendo descolar do corpo se tornaram algumas das artes conhecidas de Choi.

Após assistir vídeos da canadense, Aline fez um curso online dela na pandemia. “Isso abriu muito meus caminhos com detalhes e instruções diferenciadas para tentar entender”, destacou a maquiadora.

Ainda sobre a maquiagem de ilusão de ótica, Aline destaca que o trabalho começa no papel, para depois ser colocado no rosto.

“Normalmente, começa com um esboço, papel e caneta, e depois traz isso para o rosto. Usando o contorno e iluminação. Então, na maquiagem social, isso serve para emagrecer o rosto, ressaltar o ponto de luz, esse tipo de coisa”, comparou ainda Aline.

Confira abaixo algumas das publicações da maquiadora, que faz sucesso no Instagram.

Aline também é famosa por transformações em personagens de terror

No Instagram de Aline Vargas, outras publicações que fazem sucesso são as de transformações em personagens de terror, que é feita com a maquiagem de efeitos especiais.

Assim como na técnica de ilusão de ótica, Aline é autodidata. A maquiadora aprendeu sozinha, vendo vídeos e seguindo artistas – principalmente de uma escola de Los Angeles – sobre confecção de próteses e aplicação.

No Brasil, como explica a gaúcha, a cultura para maquiagem de efeitos especiais ainda é restrita ao segmento audiovisual, sendo mais usada em novelas, séries e filmes.

“Nos deixa carente de material específico para fazer esse tipo de prótese, esse tipo de acabamento. Como ferimentos, máscaras e aplicações que colocamos no rosto”, explicou a maquiadora.

Isso fez com que a gaúcha explorasse outras formas de produzir as próteses. Uma delas é usar látex quando o material mais recomendado, como ela conta, seria um fino silicone, que imita a pele. Pela perfeição do trabalho, isso dá uma camada extra na animação dos seguidores.

“Isso tudo a gente vai desenvolvendo com a dificuldade de achar o material. Isso foi uma das coisas que deixou a galera muito doida na internet”, observou Aline.

Com o aprendizado, Aline desenvolveu uma linha própria, em que vende acessórios como chifres e orelhas de elfos. Essa parte do talento da maquiadora ganhou ainda mais destaque no Halloween, quando a gaúcha quis dar a própria visão a personagens clássicos do mundo do terror.

No Instagram, seguidores se impressionam com transformações em Tiffany, a noiva do Chucky, Pennywise, de It: A Coisa, ou Jigsaw, de Jogos Mortais.

Em algumas delas, a profissional alia a maquiagem de efeitos especiais com a ilusão de ótica, como é o caso da transformação em Tiffany. Os olhos da noiva do Chucky são pintados nas pálpebras dela. O mesmo efeito foi usado para recriar a boneca de Round 6.

“Eu fico olhando e vejo umas 300x, então seria meu favorito”, revelou Aline sobre a publicação de Tiffany, que fez grande sucesso.

Do cinema, Aline gosta dos filmes de Invocação do Mal e foi dessa franquia que surgiu um grande reconhecimento. Quando A Freira chegou aos cinemas, a gaúcha se transformou na personagem sobrenatural Valak.

A maquiadora Eleanor Sabaduquia, que trabalhou nos filmes da franquia de Invocação do Mal, Jogos Mortais, Maligno e Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, da Marvel, elogiou a transformação da brasileira em Valak.

“Foi uma das primeiras publicações que eu fiz que teve engajamento muito bom e me trouxe mais vontade de fazer esse trabalho”, celebrou a maquiadora, que tem o objetivo de trabalhar no audiovisual.

Confira abaixo algumas das transformações de Aline, inclusive a de Valak, que recebeu o elogio.