Marvel anuncia Shang-Chi 2 com retorno importante

A Marvel anunciou a continuação de Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, com retorno de Destin Daniel Cretton como diretor e roteirista da sequência. Além disso, ele assinou um contrato exclusivo de vários anos com a Marvel Studios e a Onyx Collective, da Hulu.

Além dos cargos assumidos em Shang-Chi 2, Cretton vai desenvolver séries de TV para a Marvel Studios no Disney+ e para o Onyx Collective, tanto para o Hulu, quanto para o Disney+. No Brasil, o conteúdo do Hulu costuma chegar por meio do Star+.

“Destin é um contador de histórias poderoso com um gosto impecável no material. À medida que continuamos a expandir nossa lista de colaboradores, a voz única de Destin nos ajudará em uma lista empolgante de conteúdo para nosso público global ”, disse Tara Duncan, presidente da Freeform e do Onyx Collective.

“Destin é um colaborador incrível que trouxe uma perspectiva e habilidade únicas para Shang-Chi e A Lenda dos Dez Anéis. Foi uma experiência fantástica trabalhar juntos no filme e ele tem tantas ideias intrigantes de histórias para dar vida no Disney +, por isso estamos entusiasmados em expandir nosso relacionamento com ele. Mal podemos esperar para começar ”, disse Kevin Feige, presidente da Marvel Studios e diretor de criação da Marvel.

Detalhes sobre a continuação de Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis ou sobre as séries produzidas por Destin Daniel Cretton não foram oferecidos.

Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis é um filme de super-heróis baseado no personagem Shang-Chi da Marvel Comics. Produzido pelo Marvel Studios e distribuído pela Walt Disney Studios Motion Pictures, é parte do MCU.

O filme é dirigido por Destin Daniel Cretton a partir de um roteiro que escreveu com Dave Callaham e estrelado por Simu Liu como Shang-Chi ao lado de Awkwafina, Meng’er Zhang, Fala Chen, Florian Munteanu, Benedict Wong, Michelle Yeoh e Tony Leung.

No filme, Shang-Chi é forçado a confrontar seu passado após ser atraído para a organização dos Dez Anéis.

