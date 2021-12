Marvel e DC dominam lista dos filmes mais esperados de 2022

O IMDb divulgou a lista dos filmes mais esperados de 2022 pelo público. Marvel e DC dominam mais uma vez.

Para determinar os filmes mais aguardados do ano, o IMDb leva em conta a popularidade dos títulos em seu site. Ou seja, lideram aqueles que são mais acessados meses antes do lançamento.

O IMDb é um dos maiores sites de cinema e TV dos Estados Unidos. Nele, o público é capaz de avaliar as produções, além de obter detalhes sobre elas.

Confira abaixo a lista dos filmes mais esperados de 2022, como determinado pelo IMDb.

1- The Batman

2 – Pânico

3 – Thor: Amor e Trovão

4 – Top Gun: Maverick

5 – Killers of the Flower Moon

6 – Jurassic World: Domínio

7 – Doutor Estranho no Multiverso da Loucura

8 – Missão: Impossível 7

9 – Uncharted: Fora do Mapa

10 – The Flash

The Batman lidera

The Batman é um futuro filme de ação e suspense baseado nos quadrinhos da DC Comics.

Produzido pela DC Filmes e 6th & Idaho, e programado para distribuição pela Warner Bros. Pictures, é um reboot da franquia do Batman e acontece na Terra-2, sem conexão com o DCEU.

O filme é dirigido por Matt Reeves, que escreveu o roteiro com Peter Craig, e é estrelado por Robert Pattinson como Bruce Wayne/Batman, ao lado de Zoë Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, John Turturro, Peter Sarsgaard, Barry Keoghan, Jayme Lawson, Andy Serkis e Colin Farrell.

Situado em seu segundo ano de luta contra o crime, o filme mostra Batman descobrindo as raízes da corrupção em Gotham City enquanto enfrenta um assassino em série conhecido como Charada.

The Batman estreia em 4 de março de 2022.