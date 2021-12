Marvel já explicou por que Thanos estava certo em Vingadores: Ultimato

Alerta de spoilers

Gavião Arqueiro já mostrou a frase “Thanos estava certo” algumas vezes ao longo dessa primeira temporada, espelhando as pessoas com crenças radicais na vida real. A falsa noção de que o vilão de Vingadores: Ultimato não errou apareceu previamente na Marvel.

Em Ultimato já vemos um mundo triste, porém mais unido em razão do luto coletivo. Basicamente o que vemos no pós-guerra em algumas situações. Não quer dizer que o mundo está melhor, mas os conflitos cessaram por um tempo.

Em Falcão e o Soldado Invernal, os Apátridas buscam justamente fazer algumas coisas voltarem a serem como eram entre Vingadores: Guerra Infinita e Ultimato. Eles não apoiam o que Thanos fez abertamente, mas acreditam que o mundo deve quebrar as barreiras, como era o caso após o estalo.

Gavião Arqueiro não assume o lado político abertamente e lida mais com o luto de Clint Barton e o desenvolvimento de Kate Bishop como heroína e pessoa, mas claramente o sentimento radical ecoa no plano de fundo da série. Isso pode aparecer no palco central em outras produções da Marvel.

Dito isso, Thanos não estava certo – o problema não é a escassez de recursos e sim a distribuição deles. Mas há muitos que acham que o vilão agiu corretamente nos filmes.

Gavião Arqueiro está no Disney+.

