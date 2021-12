Marvel revela um final alternativo sombrio para Eternos

Alerta de spoilers

O final de Eternos é bastante trágico e mostra grande parte da equipe indo contra a vontade do celestial Arishem, que busca dar origem a um novo celestial e destruir a Terra no processo. No entanto, o desfecho seria ainda mais sombrio.

Chloé Zhao conversou com a Empire e falou sobre o desfecho original do filme, que acabou sendo alterado antes de chegar aos cinemas.

“Tínhamos outro final que era realmente sombrio”, disse Zhao.” Sombrio mesmo. Não odiei, porque estou acostumada com filmes mais melancólicos. Mas eu não acho que caiu bem com o público”.

“Costumava terminar com todos de volta à nave, mentes apagadas e apenas indo para outro planeta, como Além da Imaginação. Lembro que quando escureceu, todo mundo ficou tipo, ‘Não sei o que pensar’. E também, é o MCU, e você quer estar animado com o que vem por aí”.

O final que chegou aos cinemas mostra Sersi, Kingo, e Phastos sendo levados por Arishem para serem julgados. Portanto, pode ser que eles retornem sem memórias depois disso.

Após os eventos de Vingadores: Ultimato, uma tragédia inesperada faz com que os Eternos saiam das sombras e se reúnam novamente contra o inimigo mais antigo da humanidade, os Deviantes.

O elenco incrível inclui Richard Madden, como o poderoso Ikaris, Gemma Chan como a amante da humanidade, Sersi, Kumail Nanjiani como o poderoso ser cósmico Kingo, Lauren Ridloff como a super rápida Makkari, Brian Tyree Henry como o inteligente inventor Phastos, Salma Hayak como a sábia e espiritual líder Ajak, Lia McHugh como a eternamente jovem Spire, Don Lee como o poderoso Gilgamesh, Barry Keoghan como o distante Druig, Angelina Jolie como a brava guerreira Thena, e Kit Harington como Dane Whitman, o Cavaleiro Negro.

A sinopse de Eternos estabelece que o filme se passa após Vingadores: Ultimato, mas também teremos vislumbres do passado do MCU.

A direção é de Chloé Zhao, que recentemente fez história ao ganhar o Oscar de Melhor Direção por Nomadland.

Eternos chega ao Disney+ em 12 de janeiro de 2022.

