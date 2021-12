Matrix 4 cutuca Warner Bros com cena baseada na vida real

Alerta de spoilers

Matrix Resurrections (Matrix 4) mostra que Neo foi reinserido na Matrix como um designer de videogames chamado Thomas Anderson (mesmo nome dele antes de acordar no mundo real no primeiro filme). Nessa nova versão do mundo virtual, a trilogia original são três games desenvolvidos por Anderson.

Em determinado momento nessa nova vida falsa do protagonista vivido por Keanu Reeves, é dito que a Warner Bros. quer um quarto game de Matrix e que prosseguirá com ou sem ele. Isso é uma cutucada à Warner da vida real, que queria um novo filme com ou sem Lana Wachowski.

Continua depois da publicidade

Isso foi confirmado pelo produtor James McTeigue, que conversou com o Collider e revelou um pouco dos bastidores de Matrix 4.

“Eu acho que quando você tem uma franquia com tanto potencial de capacidade de fazer dinheiro, sempre há conversa acerca de uma continuação. É da mesma forma que o universo Marvel se repete e se transforma em si mesmo, ou você tem o Homem-Aranha, ou o Homem de Ferro, ou Thor ”, disse McTeigue.

“Sempre há potencial para atualizar esses filmes apenas por causa da possibilidade de ganhar dinheiro e contar novas histórias. Não devo dizer que é apenas um pensamento puramente fiscal. Mas sim, olhe, havia versões lá fora, mas eles não acharam a versão certa. Então, quando Lana finalmente voltou e disse: ‘Olha. Estou interessada em fazer outro filme’, é claro, eles escolheram a cineasta que foi a gênese de Matrix”.

Matrix: Resurrections é o filme mais pirateado da semana

O lançamento simultâneo de Matrix 4 nos cinemas e no HBO Max (somente nos EUA) oferece mais opções ao espectador, algo essencial em tempos de pandemia. Mas há um revés nessa história: a pirataria aumenta.

Com o lançamento no streaming, o acesso à versão HD do filme foi possibilitado de imediato, com isso Matrix 4 se tornou o filme mais pirateado da semana.

Conforme o MUSO (via Deadline), o filme com Keanu Reeves representou 32,6% dos downloads de filmes em torrent na semana.

Em segundo lugar ficou com Resident Evil: Bem-Vindo a Raccoon City, com 16% e Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, com 12%.

Matrix Resurrections está em exibição nos cinemas brasileiros.