Matrix 4 é bom? Veja o que críticos dizem do filme com Keanu Reeves

Matrix 4 é um dos lançamentos mais aguardados de 2021, principalmente por trazer de volta Keanu Reeves como o protagonista Neo. O que a maioria dos fãs quer saber é se a continuação é um bom filme e se respeita o legado da trilogia original. Embora o longa ainda não esteja em cartaz nos cinemas, a imprensa especializada já pôde conferir a trama. Veja abaixo o que os críticos estão achando de Matrix: Resurrections.

“Em um mundo de duas realidades – a vida cotidiana e o que está por trás dela – Thomas Anderson terá que escolher seguir o coelho branco mais uma vez. A escolha, embora seja uma ilusão, ainda é a única maneira de entrar ou sair da Matrix, que é mais forte, mais segura e mais perigosa do que nunca”, afirma a sinopse oficial do longa, divulgada pela Warner.

Além de Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss como Neo e Trinity, o novo filme conta também com a introdução de Jonathan Groff, Neil Patrick Harris, Jessica Henwick e Yahya Abdul-Mateen II.

Como ainda não estreou oficialmente, Matrix 4 não tem nota no Rotten Tomatoes. Mas de acordo com as reações já divulgadas por jornalistas, o longa deve dividir a opinião da crítica especializada.

O que os críticos estão achando de Matrix 4?

A crítica não conseguiu entrar em consenso sobre Matrix 4: alguns jornalistas adoraram o longa e outros detestaram a trama.

“Fui assistir Matrix 4 com muitas teorias, e nenhuma delas estava correta. O primeiro ato do filme desgraçou minha mente de maneira brilhante. Amei muitas coisas no longa, mas acho que preciso assistir novamente para dar meu veredito final”, comentou o jornalista Steve Weintraub, do site Collider.

Emily VanDerWerff, do site Vox, concordou, não poupando elogios para as reviravoltas de Matrix 4.

“No meio de Matrix: Resurrections, eu pensei brevemente que esse pode ser o melhor filme já produzido. Ainda não me convenci de que não é! Eu amei. Sei que muita gente vai odiar. Meu tipo favorito de filme!”, comentou a especialista.

Perri Nemiroff, do site Collider, elogiou o desenvolvimento e as mudanças da história produzida pelas Irmãs Wachowski.

“Matrix 4 é uma adição sólida à franquia! Eu tinha o pressentimento que a premissa seria desenvolvida em um novo projeto, e elas realmente encontraram ótimas maneiras para continuar a história, ao mesmo tempo em que evoluíram o conceito da Matrix”, explica a jornalista.

Opiniões diferentes sobre o filme com Keanu Reeves

O filme foi elogiado por muitos especialistas, mas parte da crítica especializada teve uma visão bem diferente.

“Me sinto muito feliz por quem gostou de Matrix 4. Infelizmente, esse não é meu caso. O filme é muito melhor que Reloaded e Revolutions, mas as apostas são baixas. Nada importa, e não de uma maneira legal e niilista”, afirma Alison Foreman, do site Mashable.

Algumas críticas foram ainda mais pesadas. Scott Menzel, da Associação de Críticos de Hollywood, chamou o longa de “um dos mais decepcionantes do ano”.

“Matrix 4 é um dos filmes mais decepcionantes de 2022. Uma bagunça complicada que mancha o legado da franquia. Algumas performances são boas, mas a história não faz sentido e as piadas dão vergonha”, afirma o jornalista.

Outro aspecto elogiado do longa foi a introdução de novos atores, como Jonathan Groff e Neil Patrick Harris.

“Jonathan Groff e Neil Patrick Harris são adições de peso ao elenco de Matrix 4”, afirma o jornalista Simon Thompson, do site da Variety.

Matrix 4: Resurrections estreia nos cinemas brasileiros em 22 de dezembro; veja abaixo o trailer oficial.