Matrix 4: Explicado por que clássico personagem retorna

Matrix Resurrections (Matrix 4) traz o retorno de diversos personagens icônicos da franquia, como Neo, Trinity, Niobe, dentre outros. Um desses é Smith, mas fica a questão: por que as máquinas não deletaram o programa completamente? Veremos isso agora.

Na trilogia original de Matrix, Smith inicialmente é um agente que trabalha para as máquinas, perseguindo aqueles que conseguiram escapar da Matrix (ou que estão prestes a fazer isso).

Após Neo destruí-lo no fim do primeiro filme, ele retorna, mas dessa vez livre, funcionando como um vírus capaz de infectar outros programas e pessoas, duplicando-se. Ele é, enfim, derrotado definitivamente no fim de Matrix Revolutions.

Já Matrix Resurrections traz o vilão de volta, dessa vez interpretado por Jonathan Groff. Estamos aqui em uma versão diferente da Matrix, então por que as máquinas mantiveram Smith nela? A resposta está ligada a Neo.

Quando Neo entrou em Smith e o destruiu no primeiro filme, os dois se conectaram de tal forma que Smith se tornou a antítese de Neo.

Dessa forma, as máquinas acreditam que um precisa do outro para existir, ao menos dentro da Matrix. Assim sendo, o vilão é trazido de volta.

Naturalmente, as máquinas acreditam que podem controlar Smith. Mas esse não é bem o caso, como vemos em Matrix Resurrections.

Matrix 4 está nos cinemas no Brasil

A sinopse oficial diz: “Matrix Resurrections é uma continuação da história estabelecida no primeiro Matrix.”

“20 anos depois, a franquia que ajudou a definir a cultura pop na virada do século está de volta para uma continuação e extensão do filme original.”

“Uma nova aventura alucinante com ação épica, que se passa em um mundo familiar, mas ainda mais provocativo, onde a realidade é mais subjetiva do que nunca. Tudo o que é necessário para ver a verdade é libertar sua mente.”

O elenco principal de Matrix Resurrections (Matrix 4) conta com Keanu Reeves, Jessica Henwick, Carrie-Anne Moss, Christina Ricci, Jonathan Groff, Yahya Abdul-Mateen II, Jada Pinkett Smith, Priyanka Chopra e Neil Patrick Harris.

A direção é de Lana Wachowski, uma das diretoras da trilogia original.

O roteiro é de Lana Wachowski, David Mitchell e Aleksandar Hemon.

Matrix Resurrections (Matrix 4) está em cartaz no cinema no Brasil.