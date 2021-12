Matrix 4: Keanu Reeves choca com salto perigoso e diz ter repetido 20 vezes

Keanu Reeves revelou ter saltado de um prédio de 46 andares para cena de ação em Matrix Resurrections (Matrix 4). Ele repetiu o pulo por volta de 20 vezes.

O ator participou do programa The Late Show With Stephen Colbert e o apresentador perguntou qual a coisa mais maluca que ele fez nas filmagens. O ator sorriu e respondeu:

Continua depois da publicidade

“Foi pular de um prédio… vou chutar uns 46 andares. É Matrix e precisávamos de luz natural e queríamos fazer parecer real. Há cabos, é claro. Então Carrie e eu seguramos as mãos um do outro e pulamos de um prédio. Fizemos isso umas 19, 20 vezes”.

Keanu Reeves deixou claro que gravar essas cenas de ação deixa ele empolgado. Mas isso não quer dizer que eles não fiquem nervosos. Reeves disse que eles precisaram se preparar mentalmente e não ignorar o medo, mas tentar absorvê-lo.

Vamos ver como será essa cena em Matrix 4, que parece ser explosivo do começo ao fim.

Mais sobre Matrix 4

A sinopse oficial diz: “Matrix Resurrections é uma continuação da história estabelecida no primeiro Matrix.”

“20 anos depois, a franquia que ajudou a definir a cultura pop na virada do século está de volta para uma continuação e extensão do filme original.”

“Uma nova aventura alucinante com ação épica, que se passa em um mundo familiar, mas ainda mais provocativo, onde a realidade é mais subjetiva do que nunca. Tudo o que é necessário para ver a verdade é libertar sua mente.”

O elenco principal de Matrix: Resurrections (Matrix 4) conta com Keanu Reeves, Jessica Henwick, Carrie-Anne Moss, Christina Ricci, Jonathan Groff, Yahya Abdul-Mateen II, Jada Pinkett Smith, Priyanka Chopra e Neil Patrick Harris.

A direção é de Lana Wachowski, uma das diretoras da trilogia original. O roteiro é de Lana Wachowski, David Mitchell e Aleksandar Hemon.

Matrix Resurrections (Matrix 4) tem estreia marcada para o dia 22 de dezembro de 2021.