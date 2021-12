Matrix 4: Novo trailer deixa fãs de Keanu Reeves ainda mais confusos

Matrix Resurrections (Matrix 4), com Keanu Reeves, continua sendo um grande mistério para os fãs em termos de trama e duas novas prévias do filme aumentam essa confusão ainda mais.

Divulgadas no Twitter The Matrix Brasil, os trailers trazem algumas novas cenas. Dentre elas, há uma em que Neo diz: “Eu ainda sei kung-fu”, fazendo referência ao primeiro filme da franquia, provando que se trata do mesmo personagem no mesmo universo.

Já o segundo trailer mostra Neo e Trinity assistindo eles mesmos derrubando um helicóptero em uma TV, o que sugere que há um filme dentro de outro em Matrix Resurrections. Claro que a montagem da prévia pode enganar, mas a confusão permanece.

Há rumores sobre a trilogia original de Matrix serem games dentro do universo de Matrix Resurrections, então pode ser que o trailer tenha alterado o que eles viram na TV. De qualquer forma teremos de aguardar a estreia para saber.

Além disso, a Warner Bros. Pictures Brasil anunciou que, a partir do dia 9 de dezembro, o Matrix original será exibido em IMAX.

Veja os trailers e o anúncio, abaixo.

🎥 | Novo TV Spot de The Matrix Resurrections com cenas exclusivas!pic.twitter.com/bOy3woPThn — The Matrix Brasil (@TheMatrixBrasil) November 30, 2021

Pela primeira vez na história, fãs terão a oportunidade de assistir #Matrix (1999) em IMAX a partir do dia 9 de Dezembro. Tem forma melhor do que essa para se preparar para #MatrixResurrections, que lança no dia 22 exclusivamente nos cinemas? pic.twitter.com/L9ad4n5RGx — Warner Bros. Pictures Brasil (@wbpictures_br) December 1, 2021

Mais sobre Matrix 4

A sinopse oficial diz: “Matrix Resurrections é uma continuação da história estabelecida no primeiro Matrix.”

“20 anos depois, a franquia que ajudou a definir a cultura pop na virada do século está de volta para uma continuação e extensão do filme original.”

“Uma nova aventura alucinante com ação épica, que se passa em um mundo familiar, mas ainda mais provocativo, onde a realidade é mais subjetiva do que nunca. Tudo o que é necessário para ver a verdade é libertar sua mente.”

O elenco principal de Matrix: Resurrections (Matrix 4) conta com Keanu Reeves, Jessica Henwick, Carrie-Anne Moss, Christina Ricci, Jonathan Groff, Yahya Abdul-Mateen II, Jada Pinkett Smith, Priyanka Chopra e Neil Patrick Harris.

A direção é de Lana Wachowski, uma das diretoras da trilogia original. O roteiro é de Lana Wachowski, David Mitchell e Aleksandar Hemon.

Matrix Resurrections (Matrix 4) tem estreia marcada para o dia 22 de dezembro de 2021.