Matrix 4: O que lembrar antes de assistir filme de Keanu Reeves

Matrix 4: Resurrections já está em cartaz nos cinemas brasileiros, e traz grandes reviravoltas para a história de Neo, o protagonista de Keanu Reeves. Além de contar com o retorno de icônicos personagens da franquia original, a continuação introduz novas figuras e apresenta uma versão bem diferente da Matrix.

“Em um mundo de duas realidades – a vida cotidiana e o que está por trás dela – Thomas Anderson terá que escolher seguir o coelho branco mais uma vez. A escolha, embora seja uma ilusão, ainda é a única maneira de entrar ou sair da Matrix, que é mais forte, mais segura e mais perigosa do que nunca”, afirma a sinopse oficial do longa, divulgada pela Warner.

Continua depois da publicidade

Além de Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss como Neo e Trinity, o novo filme conta também com a introdução de Jonathan Groff, Neil Patrick Harris, Jessica Henwick e Yahya Abdul-Mateen II.

Explicamos abaixo tudo que você precisa lembrar sobre os três primeiros filmes de Matrix antes de conferir a nova aventura de Keanu Reeves nos cinemas; veja.

Keanu Reeves em Matrix

O primeiro filme da franquia Matrix chegou aos cinemas na virada do milênio. Na época, a conspiração do Y2K afirmava que toda a tecnologia entraria em colapso com a chegada do ano 2000 – o que acabou não acontecendo.

Mas devido ao panorama da época, a Matrix foi apresentada ao público como um conceito não apenas revolucionário, mas também plausível.

O longa original conta a história de Neo, um hacker que leva uma vida normal até ser encontrado por Morpheus e Trinity. O personagem de Laurence Fishburne oferece ao protagonista de Keanu Reeves a possibilidade de se desconectar da Matrix, e nesse momento, Neo vislumbra pela primeira vez a verdade sobre a vida na Terra.

Neo descobre que a superfície do planeta não é mais habitável, tendo sido destruída por uma Inteligência Artificial criada por humanos, mas que se rebelou e decidiu acabar com os criadores.

O longa segue a jornada de Neo em busca de seu propósito, vinculada à profecia que afirma que o protagonista é o Escolhido para destruir a Matrix.

É a fé inabalável de Morpheus em Neo que faz o personagem de Keanu Reeves acreditar em si mesmo e salvar os humanos de uma nova catástrofe.

No final do filme, Neo aceita sua responsabilidade como Escolhido e aprende a dobrar as regras da Matrix à sua vontade.

A trama de Matrix Reloaded

Lançado em 2003, Matrix Reloaded é uma continuação direta do primeiro filme. O longa acompanha a jornada de Neo após sua revelação como Escolhido, e mostra como os humanos sobreviventes vivem em Zion.

O filme conta também com ótimas sequências de ação, principalmente na luta de Neo para proteger Zion dos Sentinelas e em suas interações com os outros programas da Matrix.

Matrix: Reloaded também oferece aos espectadores um olhar mais profundo sobre o propósito de Neo e a profecia sobre seu destino. Eventualmente, o Arquiteto revela que o personagem de Keanu Reeves não foi o único humano a tentar salvar sua raça da extinção.

Ou seja, Neo é Um Escolhido, não O Escolhido – mas isso não diminui a importância de seu propósito.

Tudo sobre Matrix: Revolutions

Matrix: Revolutions chegou aos cinemas em 2003, no mesmo ano do segundo filme. O longa é até hoje o mais criticado da franquia, com apenas 35% de aprovação no Rotten Tomatoes.

O filme foi construído originalmente como a conclusão da franquia, e começa com Neo preso em um estranho Limbo, precisando encontrar uma saída.

Enquanto isso, os habitantes de Zion fazem o possível para enfrentar os ataques do Exército de Sentinelas. Além disso, o Agente Smith tem um surpreendente retorno e se coloca mais uma vez entre Neo e a concretização da profecia.

Matrix 3 termina com a Matrix sofrendo um reboot e Neo sendo “plugado” novamente. Zion é salva dos Sentinelas, mas o futuro do protagonista continua envolto em mistério.

Dessa forma, Matrix 3 termina com um final em aberto, o que permite a continuação em Matrix: Resurrections.

Matrix 4 está em cartaz nos cinemas brasileiros; veja abaixo o trailer.