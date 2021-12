Matrix 4: Onde assistir o novo filme com Keanu Reeves

Matrix Resurrections (Matrix 4) pode ser visto exclusivamente nos cinemas a partir do lançamento em 22 de dezembro. No Brasil, não há estreia simultânea com o HBO Max para o longa estrelado por Keanu Reeves.

Sempre quando um lançamento da Warner Bros chega ao cinema, os fãs ficam com a dúvida. Ela surge por conta de um acordo do estúdio e do HBO Max nos Estados Unidos.

Continua depois da publicidade

Na pandemia, a Warner tomou a decisão de trazer lançamentos simultâneos com o streaming para dar opção aos consumidores. Naquele momento, muitas salas ficaram fechadas e os espectadores também não se sentiam seguros de ir no cinema.

Porém, desde sempre, esse acordo só foi válido para os EUA. Dessa forma, como com outros filmes do estúdio, Matrix 4 chega exclusivamente nos cinemas por aqui.

Sendo assim, é importante que os fãs mantenham alguns cuidados. Entre eles, álcool em gel, máscara e distanciamento, além de lembrar de carregar o comprovante de vacinação.

Matrix 4 está chegando nos cinemas

A sinopse oficial diz: “Matrix Resurrections é uma continuação da história estabelecida no primeiro Matrix.”

“20 anos depois, a franquia que ajudou a definir a cultura pop na virada do século está de volta para uma continuação e extensão do filme original.”

“Uma nova aventura alucinante com ação épica, que se passa em um mundo familiar, mas ainda mais provocativo, onde a realidade é mais subjetiva do que nunca. Tudo o que é necessário para ver a verdade é libertar sua mente.”

O elenco principal de Matrix: Resurrections (Matrix 4) conta com Keanu Reeves, Jessica Henwick, Carrie-Anne Moss, Christina Ricci, Jonathan Groff, Yahya Abdul-Mateen II, Jada Pinkett Smith, Priyanka Chopra e Neil Patrick Harris.

A direção é de Lana Wachowski, uma das diretoras da trilogia original. O roteiro é de Lana Wachowski, David Mitchell e Aleksandar Hemon.

Matrix Resurrections (Matrix 4) tem estreia marcada para o dia 22 de dezembro de 2021.