Matrix 4: Revelado se filme com Keanu Reeves tem cena pós-créditos

Grandes produções, principalmente filmes de heróis, popularizaram as cenas pós-créditos no cinema. Por conta disso, sempre surge a dúvida se os lançamentos têm uma – com Matrix: Resurrections (Matrix 4), estrelado por Keanu Reeves, não é diferente.

Para os mais curiosos e que querem curtir tudo sobre o longa, Matrix 4 tem sim uma cena pós-créditos. Não se preocupe, não estaremos falando sobre o conteúdo dela aqui.

O momento pós-créditos está depois de que todos os nomes de Matrix 4 rolarem. Ou seja, será a última cena que poderá ser vista antes das luzes do cinema se acenderem novamente.

O que podemos adiantar, porém, é que essa cena não tem grande ligação com a história. Caso você decida sair antes do momento extra do longa de Keanu Reeves, não precisa se preocupar porque não estará perdendo algum indicativo para o futuro.

Matrix 4 está em cartaz no cinema

A sinopse oficial diz: “Matrix Resurrections é uma continuação da história estabelecida no primeiro Matrix.”

“20 anos depois, a franquia que ajudou a definir a cultura pop na virada do século está de volta para uma continuação e extensão do filme original.”

“Uma nova aventura alucinante com ação épica, que se passa em um mundo familiar, mas ainda mais provocativo, onde a realidade é mais subjetiva do que nunca. Tudo o que é necessário para ver a verdade é libertar sua mente.”

O elenco principal de Matrix: Resurrections (Matrix 4) conta com Keanu Reeves, Jessica Henwick, Carrie-Anne Moss, Christina Ricci, Jonathan Groff, Yahya Abdul-Mateen II, Jada Pinkett Smith, Priyanka Chopra e Neil Patrick Harris.

A direção é de Lana Wachowski, uma das diretoras da trilogia original. O roteiro é de Lana Wachowski, David Mitchell e Aleksandar Hemon.

Matrix Resurrections (Matrix 4) está em cartaz no cinema no Brasil.