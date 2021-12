Matrix 4 tem conexão com franquia amada por Henry Cavill

Alerta de spoilers

Matrix Resurrections (Matrix 4) usa os games para estabelecer seu alto teor metalinguístico, com alto foco na questão da escolha. O filme de Lana Wachowski conta com uma distinta conexão com a franquia Mass Effect, cuja adaptação para TV Henry Cavill disse que gostaria de participar.

Em determinado ponto de Matrix 4, é dito que o sacrifício de Neo em Revolutions mudou a forma de pensar de algumas máquinas. E parte delas enxergaram que poderiam coexistir com os humanos.

Essa parceria entre as duas raças possibilitou que Io, a nova cidade dos humanos, prosperasse, trazendo uma evolução impossível em Zion, como a agricultura, com direito até mesmo a morangos cultivados no subterrâneo.

Com isso, o filme foge do pensamento binário da trilogia original, que somente via duas alternativas: a vitória das máquinas ou a dos humanos. Mass Effect já trouxe algo assim anos antes.

Durante boa parte da trilogia de games, a missão é destruir os Reapers, uma raça avançada de sintéticos que destrói as civilizações avançadas a cada 50 mil anos. Em Mass Effect 3 outra alternativa é revelada: controlar essas máquinas.

Mas há uma terceira opção, que consiste em tornar todos os seres vivos da galáxia sintéticos (mistura entre máquinas e orgânicos). Isso acaba com a guerra e permite a coexistência entre as máquinas (Geth, Reapers e mais) e seres orgânicos, evitando, inclusive, futuros conflitos iniciados com essa premissa de rebelião das máquinas.

Essencialmente a coexistência é um aspecto central tanto em Matrix 4, quanto no fim de Mass Effect 3. Vale apontar que no filme com Keanu Reeves ainda há um personagem chamado Sheperd, enquanto o/a protagonista de Mass Effect é Shepard, indicando que Lana Wachowski realmente pode ter se inspirado na franquia amada por Henry Cavill.

Matrix 4 está nos cinemas no Brasil

A sinopse oficial diz: “Matrix Resurrections é uma continuação da história estabelecida no primeiro Matrix.”

“20 anos depois, a franquia que ajudou a definir a cultura pop na virada do século está de volta para uma continuação e extensão do filme original.”

“Uma nova aventura alucinante com ação épica, que se passa em um mundo familiar, mas ainda mais provocativo, onde a realidade é mais subjetiva do que nunca. Tudo o que é necessário para ver a verdade é libertar sua mente.”

O elenco principal de Matrix Resurrections (Matrix 4) conta com Keanu Reeves, Jessica Henwick, Carrie-Anne Moss, Christina Ricci, Jonathan Groff, Yahya Abdul-Mateen II, Jada Pinkett Smith, Priyanka Chopra e Neil Patrick Harris.

A direção é de Lana Wachowski, uma das diretoras da trilogia original.

O roteiro é de Lana Wachowski, David Mitchell e Aleksandar Hemon.

Matrix Resurrections (Matrix 4) está em cartaz no cinema no Brasil.