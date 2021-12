Matrix 4: Trailer confirma teoria sobre grande personagem

Matrix Resurrections (Matrix 4) ganhou o trailer final e com uma confirmação importante. Como fãs imaginavam, o Agente Smith, principal vilão do Neo de Keanu Reeves, está de volta, com outra aparência.

Desde que o filme foi anunciado, espectadores tentavam apontar quem seria o vilão. Após as primeiras imagens e vídeos, o nome de Jonathan Groff apareceu como forte candidato.

Nesse trailer divulgado, a teoria foi confirmada. Nas aparições e falas de Groff, cenas do Agente Smith original, de Hugo Weaving, são mostradas quase que simultaneamente, completando o que é dito pelo novo intérprete.

Agora, resta o mistério sobre a mudança de aparência. Assim como Morpheus, Smith aparece mais jovem e com outro intérprete.

Apesar da teoria dos fãs estar correta, o mistério sobre essas mudanças continuam. Além disso, colocam muitas dúvidas em qual realmente é a aventura do Neo de Keanu Reeves dessa vez.

Confira abaixo o novo trailer de Matrix Resurrections (Matrix 4).

Mais sobre Matrix 4

A sinopse oficial diz: “Matrix Resurrections é uma continuação da história estabelecida no primeiro Matrix.”

“20 anos depois, a franquia que ajudou a definir a cultura pop na virada do século está de volta para uma continuação e extensão do filme original.”

“Uma nova aventura alucinante com ação épica, que se passa em um mundo familiar, mas ainda mais provocativo, onde a realidade é mais subjetiva do que nunca. Tudo o que é necessário para ver a verdade é libertar sua mente.”

O elenco principal de Matrix: Resurrections (Matrix 4) conta com Keanu Reeves, Jessica Henwick, Carrie-Anne Moss, Christina Ricci, Jonathan Groff, Yahya Abdul-Mateen II, Jada Pinkett Smith, Priyanka Chopra e Neil Patrick Harris.

A direção é de Lana Wachowski, uma das diretoras da trilogia original. O roteiro é de Lana Wachowski, David Mitchell e Aleksandar Hemon.

Matrix Resurrections (Matrix 4) tem estreia marcada para o dia 22 de dezembro de 2021.