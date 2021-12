MCU mudando: Filmes detonados podem fazer parte do universo Marvel

Uma declaração recente feita pelo presidente do Marvel Studios, Kevin Feige, indica que os filmes do Quarteto Fantástico e dos X-Men, incluindo alguns bastante criticados, já são considerados parte do cânone do MCU.

Em declarações ao Collider, Kevin Feige observou que a aquisição da Fox pela Disney não alterou a linha do tempo do MCU quando se tratou de introduzir o conceito de multiverso.

“Acho que a Anciã menciona o multiverso em Doutor Estranho quando está conduzindo Stephen Strange por sua jornada. Sempre foi uma das ferramentas de narrativa mais poderosas dos quadrinhos. Uma que você deve abordar com cuidado”, disse Feige.

“São 80 anos de história nos quadrinhos, e agora temos mais de 20 anos de história no cinema. Existem personagens suficientes para que possamos começar a brincar com essa ideia.”

O comentário sobre “mais de 20 anos de história no cinema” pode ser em referência ao MCU, mas a franquia de filmes interconectados do Marvel Studios começou em 2008, com apenas 13 anos de idade.

Embora não seja explicitamente declarado, parece que Kevin Feige está aludindo ao fato de que os filmes do Quarteto Fantástico e dos X-Men, produzidos pela Fox, são considerados parte do cânone do MCU, graças ao conceito de multiverso.

Homem-Aranha 3 destacará o multiverso

Homem-Aranha 3, com o título de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, traz Tom Holland, Zendaya e Jacob Batalon. O elenco tem ainda Jamie Foxx como Electro, Alfred Molina sendo Doutor Octopus e Benedict Cumberbatch como Doutor Estranho.

O rumor é que um Sexteto Sinistro do multiverso seja formado no filme. O título estaria ligado a esse vilões não terem uma “volta para casa”, ou seja, para seus respectivos universos.

Willem Dafoe deve voltar como o Duende Verde para liderar esse grupo. O vilão foi o principal do primeiro Homem-Aranha com Tobey Maguire. O Doutor Octopus de Molina também é dessa mesma trilogia, enquanto o Electro de Foxx é dos filmes do Peter Parker de Andrew Garfield.

Apesar dos rumores, Marvel e Sony não comentam. O que é certo é que Homem-Aranha 3 deve começar a criar o caminho para colocar o Peter Parker de Tom Holland mais próximo do Venom.

A direção do filme é de Jon Watts.

“Pela primeira vez na história cinematográfica do Homem-Aranha, nosso herói amigo da vizinhança é desmascarado e não consegue mais separar sua vida normal dos grandes riscos de ser um super-herói.”

“Quando ele pede ajuda ao Doutor Estranho, os riscos se tornam ainda mais perigosos, e o forçam a descobrir o que realmente significa ser o Homem-Aranha”, diz a sinopse do filme.

Homem-Aranha 3, com o título de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, tem previsão para 16 de dezembro de 2021. Os filmes de Peter Parker não estão no Disney+, mas as outras produções do MCU ficam na plataforma.

Clique aqui para assinar o Disney+ e assistir às produções da Marvel (exceto os filmes do Homem-Aranha).