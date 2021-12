Membro do Queen acha que ator sósia seria uma “m*rda” como Freddie Mercury

O membro do Queen, Roger Taylor, acredita que Sacha Baron Cohen não teria realizado um bom trabalho como Freddie Mercury no cinema. Na verdade, ele acha que teria sido “uma m*rda”.

Antes de Rami Malek ser escalado para Bohemian Rhapsody, Sacha Baron Cohen havia sido escolhido como Freddie Mercury em um projeto semelhante, que teria um tom mais “sombrio”.

O ator e comediante é bastante parecido com o cantor, mas preso em um longo desenvolvimento e com problemas nos bastidores, o projeto acabou nunca acontecendo.

Em declarações à revista Classic Rock, Roger Taylor disse: “Acho que teria sido uma m*rda. Sacha é agressivo.”

“Ele também é uns quinze centímetros mais alto. Eu assisti seus últimos filmes e cheguei à conclusão de que ele não é um ator muito bom.”

“Posso estar errado nisso! Acho que ele é um comediante subversivo totalmente brilhante, é nisso que ele é ótimo. De qualquer forma, acho que Rami fez um trabalho brilhante em um papel quase impossível.”

