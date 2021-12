Mesmo péssimo, filme de terror da Netflix deixa fãs realmente com nojo

Filmes de terror têm o potencial de causar as mais diversas emoções nos espectadores, entre medo, alívio, apreensão e, é claro, nojo. Um novo lançamento da Netflix aposta pesado na nojeira, e embora tenha sido detonado pela crítica especializada, já figura no Top 10 de diversos países. Trata-se da produção espanhola Dois; veja abaixo.

O filme é uma criação do diretor Mar Targarona, famoso cineasta de filmes de terror conhecido por obras como O Orfanato, Sequestro e O Corpo. O roteiro fica por conta de Cuca Canals, Christian Molina e Mike Hostench.

Dois chegou ao catálogo brasileiro da Netflix após dividir a opinião dos críticos em festivais de cinema da Europa. No Rotten Tomatoes, o filme garantiu apenas 40% de aprovação crítica. A nota da audiência foi ainda menor: 21%.

Gravado durante a pandemia de Covid-19, Dois faz o possível para ultrapassar as limitações das filmagens, contando toda a sua trama com praticamente só dois personagens.

Dois na Netflix – Nojento demais para ser verdade

“Dois estranhos descobrem, ao acordar, que foram unidos cirurgicamente. E ficam ainda mais chocados quando descobrem quem está por trás desse suplício”, afirma a sinopse do filme divulgada pela Netflix.

O longa espanhol acompanha a história de David e Sara, dois estranhos que acordam unidos cirurgicamente pelo abdômen.

Sem saber como foram parar no misterioso quarto onde se encontram, os protagonistas precisam ligar os pontos para descobrir o que aconteceu – e como eles acabaram nesse verdadeiro inferno.

Fãs de terror e entusiastas pelo gênero já devem ter percebido uma grande semelhança entre a premissa do filme e a da franquia Centopeia Humana, considerada uma das mais nojentas de todos os tempos.

Essa semelhança também foi citada em diversas resenhas críticas, que consideram Dois uma “versão mais contida” da nojenta saga.

“Dois é nojento como Centopeia Humana, excruciante como qualquer ‘pornô de tortura’ e completamente ridículo quando chega ao final”, afirma a crítica do site Movie Nation.

O site Paste Magazine apresentou uma visão mais otimista, levantando principalmente os pontos positivos do longa.

“Dois é cheio de confusão, terror e adrenalina. Só acredito que as consequências poderiam ter sido mais graves. Dessa forma, evitaríamos um final tão sem graça”, comentou a resenha.

Um dos aspectos mais elogiados do longa foi a direção de Mar Targarona, especialista em filmes de terror com temáticas inusitadas.

“Mar Targarona cumpre o que a premissa promete, com habilidade e inteligência suficientes para proporcionar uma adrenalina temporária, mesmo que ela seja insuficiente para impressionar”, afirma a resenha do site The Daily Beast.

O elenco de Dois é formado basicamente por Marina Gatell como Sara e Pablo Derqui como David.

A trama de Dois também conta com participações especiais de Esteban Galilea, Anna Chincho Serrano e Kandido Uranga.

Dois está disponível no catálogo brasileiro da Netflix.