Missão Resgate: Filme com Liam Neeson entra em cartaz nesta quinta

Astro de Busca Implacável, Liam Neeson está de volta aos filmes de ação. O ator chega com Missão Resgate, que entra em cartaz no Brasil nesta quinta, 2 de dezembro.

No longa, Liam Neeson interpreta um habilidoso motorista de caminhão. O personagem dele é chamado para salvar operários que ficam presos após o desabamento de uma mina.

Mas, a história não é tão simples quanto parece. Há pessoas que querem ver os operários não sendo salvos, causando mais problemas para o protagonista do filme.

Missão Resgate chega ao Brasil após ter feito sucesso de audiência no streaming ao redor do mundo. Em outros países, com o título The Ice Road, o longa esteve na Netflix e no Amazon Prime Video.

Confira abaixo mais sobre o filme com Liam Neeson que entra em cartaz nos cinemas brasileiros.

Mais sobre Missão Resgate, com Liam Neeson

Liam Neeson é Mike McCann, um habilidoso motorista de caminhão. A missão para ajudar os operários surge de Jim Goldenrod, interpretado aqui por Laurence Fishburne, de John Wick e Matrix.

O filme mistura a trama de ação com o gênero de sobrevivência. Mike e Jim devem passar por perigosas estradas congeladas, ao mesmo tempo que os operários têm apenas 30 horas de oxigênio sobrando.

O problema é que há pessoas poderosos que querem sabotar a missão. O desabamento da mina pode arriscar a reputação desses vilões.

“Após o desmoronamento de uma mina de diamantes, Mike McCann (Liam Neeson), um experiente motorista de caminhão, é recrutado por Jim Goldenrod (Laurence Fishburne) para liderar uma missão de resgate.

Ele e sua equipe têm apenas 30 horas para transportar uma enorme carga sobre rios congelados e tentar salvar a vida dos mineradores soterrados. Enfrentando o relógio, baixas temperaturas e grandes tempestades, os caminhoneiros descobrirão que a maior ameaça é uma que eles jamais viram pelo retrovisor”, afirma a sinopse do filme com Liam Neeson.

Apesar da proposta interessante, Missão Resgate até aqui sofre com críticas. No Rotten Tomatoes, a nota dos especialistas é de 32%, enquanto a do público é de 44%.

O elenco tem ainda Benjamin Walker (Jessica Jones), Amber Midthunder (Legion) e Holt McCallany (Destruição Final: O Último Refúgio).

A direção e o roteiro do filme ficam com Jonathan Hensleigh. O cineasta é conhecido por Jumanji.

Com Liam Neeson, Missão Resgate chega em 2 de dezembro nos cinemas brasileiros.