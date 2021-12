Missão Resgate: Onde assistir filme com Liam Neeson

Liam Neeson está de volta com uma nova história de ação. Missão Resgate chega com exclusividade no dia 2 de dezembro nos cinemas brasileiros.

Muitos fãs podem estranhar já que antes Missão Resgate foi anunciado para o fim de outubro. O longa com Liam Neeson foi adiado, agora enfim chegando no Brasil.

O astro de Busca Implacável entra em uma história de ação com Laurence Fishburne, conhecido por Matrix e John Wick 3. A trama consiste na dupla salvar uma equipe de operários após uma explosão de uma mina.

Missão Resgate se passa no frio, ganhando ainda os desafios de um cenário congelado. Por ser exibido no cinema, é importante que os espectadores mantenham os cuidados como álcool em gel, máscara e distanciamento.

Confira abaixo o trailer de Missão Resgate.

Mais sobre Missão Resgate

“Após o desmoronamento de uma mina de diamantes, Mike McCann (Liam Neeson), um experiente motorista de caminhão, é recrutado por Jim Goldenrod (Laurence Fishburne) para liderar uma missão de resgate.

Ele e sua equipe têm apenas 30 horas para transportar uma enorme carga sobre rios congelados e tentar salvar a vida dos mineradores soterrados. Enfrentando o relógio, baixas temperaturas e grandes tempestades, os caminhoneiros descobrirão que a maior ameaça é uma que eles jamais viram pelo retrovisor”, afirma a sinopse do filme com Liam Neeson.

O elenco tem ainda Benjamin Walker (Jessica Jones), Amber Midthunder (Legion) e Holt McCallany (Destruição Final: O Último Refúgio).

A direção e o roteiro do filme ficam com Jonathan Hensleigh. O cineasta é conhecido por Jumanji.

Com Liam Neeson, Missão Resgate chega em 2 de dezembro nos cinemas brasileiros.