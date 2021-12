Mulher-Maravilha pode aparecer em aguardado filme da DC

Shazam! Fúria dos Deuses (Shazam! 2) pode contar com participação especial da Mulher-Maravilha. A heroína, é claro, seria interpretada por Gal Gadot.

O rumor parte do The Illuminerdi, que não trouxe quaisquer detalhes sobre o papel da personagem de Gal Gadot no filme, mas não deve ser algo muito substancial, visto que foi descrito como uma ponta.

Continua depois da publicidade

A possível aparição da Mulher-Maravilha em Shazam! 2 faria sentido, tendo em vista que as vilãs do filme podem ser três deusas filhas de Atlas: Hespera, Kalypse e outra sem nome, vividas por Helen Mirren, Lucy Liu e Rachel Zegler.

Com o vínculo da Mulher-Maravilha com os deuses gregos, é possível que ela, de fato, tenha uma aparição no filme.

Dito isso, é melhor encarar essa informação como rumor até que algo oficial seja divulgado pela Warner ou pela DC.

Shazam! 2 chega em 2023 no cinema

Shazam! Fúria dos Deuses é a continuação do filme de 2019.

Zachary Levi retornará como o super-herói Shazam e Asher Angel como seu alter ego adolescente, Billy Batson. As novidades do elenco são Lucy Liu como a vilã Kalypso e Helen Mirren como Héspera, a irmã de Kalypso, além da mencionada Rachel Zegler.

David F. Sandberg volta para dirigir Shazam! 2, com roteiro de Henry Gayden. Peter Safran está produzindo com sua empresa, a Safran Company.

Shazam! Fúria dos Deuses (ou Shazam! 2), da DC, estreia em 2 de junho de 2023.