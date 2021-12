Não é Homem-Aranha 3: Revelado o melhor lançamento da Marvel em 2021

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, em cartaz nos cinemas, já é a maior bilheteria da Marvel em 2021. Considerado uma das estreias mais aguardadas da Fase 4 do MCU, o filme traz de volta figuras queridas e introduz novos personagens. Mas diferente do que pensam muitos fãs, não é o melhor lançamento da Marvel em 2021; confira abaixo.

Para comemorar a estreia de Homem-Aranha 3 nos cinemas, o site Screen Rant produziu um ranking dos melhores lançamentos da Marvel em 2021.

A lista leva em conta todos os projetos do MCU em 2021, tanto os filmes nos cinemas quanto as séries produzidas pelo Disney+.

Vale lembrar que o MCU cresceu significativamente em 2021, chegando a 32 projetos no cinema e na TV. O próximo ano deve ser ainda maior, com 3 filmes, 4 séries e 2 especiais no Disney+.

Qual foi o melhor lançamento da Marvel em 2021?

No ranking do Screen Rant, Eternos ficou em nono e último lugar. Ou seja, o filme foi considerado o pior lançamento da Marvel em 2021.

Embora tenha conquistado parte dos fãs da Marvel, o filme surpreendeu por não fazer sucesso com a crítica especializada, garantindo míseros 47% de aprovação no Rotten Tomatoes.

O filme foi criticado principalmente por seu tom inconsistente, trama arrastada e pela introdução de muitos personagens ao mesmo tempo, sem desenvolver completamente a história de qualquer um deles.

Em oitavo lugar ficou a série What If?… a primeira produção animada da Marvel, que conta uma antologia que seria difícil adaptar para o live-action.

“A série animada explorou o multiverso ao mostrar como os principais momentos do MCU se desenrolaram em realidades alternativas. No entanto, a falta de consequências reais torna este projeto o mais desnecessário da Marvel, já que não fez nada para desenvolver a trama do MCU”, comenta o site.

Já em sétimo lugar ficou o filme da Viúva Negra, também criticado por não desenvolver a história corrente do MCU – exceto pela introdução de Florence Pugh como Yelena Belova.

Em sexto lugar está a série Falcão e o Soldado Invernal. Embora a produção tenha sido elogiada por suas cenas de ação, introdução de novos personagens e comentário social, o final previsível e os vilões decepcionantes a impediram de entrar no Top 5 da Marvel.

O Top 5 da Marvel em 2021

O Top 5 da Marvel em 2021 começa com a série do Gavião Arqueiro. Em 5º lugar, a produção foi aclamada por contar uma história simples e direta envolvendo Clint Barton e Kate Bishop.

Gavião Arqueiro também introduz elementos importantes para o futuro do MCU e conta com o retorno de um inesperado personagem da Marvel.

Em quarto lugar ficou a série solo de Loki, que aborda pela primeira vez o conceito das variantes e é ancorada por uma excelente performance de Tom Hiddleston.

A série também apresenta ao público um personagem que tem tudo para ser a maior ameaça ao futuro do MCU.

Com a medalha de bronze ficou WandaVision, a primeira e a melhor produção da Marvel no Disney+.

Entre aspectos mais elogiados da série destacam-se sua criatividade, originalidade, influência de icônicas sitcoms, ambientação e, é claro, a trágica performance de Elizabeth Olsen como a Feiticeira Escarlate.

Para a tristeza de muitos fãs, Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa ficou apenas com a medalha de prata no ranking do MCU.

O site não encontrou qualquer motivo para criticar a trama do longa, mas afirma que pelo menos um projeto da Marvel foi melhor em 2021.

Como fãs mais observadores já concluíram, o melhor lançamento da Marvel em 2021 – pelo menos na visão do Screen Rant – foi o filme Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis.

“Embora WandaVision tenha sido o projeto mais criativo, e Homem-Aranha 3 o evento cinematográfico mais épico, Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis foi o lançamento mais completo do ano, pois conseguiu combinar uma história pessoal à introdução de diversos personagens. Todos esses fatores tornam Shang-Chi o melhor lançamento da Marvel em 2021”, afirma a análise do site.

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa está em cartaz nos cinemas brasileiros. Os outros itens da lista (exceto Eternos) estão no Disney+. Clique aqui para assinar a plataforma.