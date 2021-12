Não é Tom Holland: Fãs escolhem o melhor Homem-Aranha

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa já está em cartaz nos cinemas brasileiros, e espectadores que já conferiram o longa sabem que a trama faz um ótimo trabalho ao expandir o universo de Peter Parker na Marvel. Atualmente, o herói é interpretado por Tom Holland, mas de acordo com fãs, o astro britânico não é o melhor Aranha. O site Collider revelou quem ficou com o título; veja abaixo.

O levantamento do Collider para decidir quem é o melhor Homem-Aranha dos cinemas, a publicação levou em conta a opinião dos fãs da Marvel, obtida em redes sociais como o Reddit.

Antes de entrar para o universo do MCU, o Homem-Aranha contou com uma trilogia produzida por Sam Raimi e mais dois filmes na Sony, sob a alcunha de O Espetacular Homem-Aranha.

Os intérpretes mais conhecidos do Homem-Aranha nos cinemas são Tom Holland, Tobey Maguire e Andrew Garfield, mas o personagem também foi vivido por outros atores desde o início dos anos 2000.

Quem é o melhor Homem-Aranha?

O ranking elaborado pelo site Collider coloca Andrew Garfield na última posição, em sexto lugar. Embora o ator tenha feito um ótimo trabalho como Peter Parker, sua atuação não foi suficiente para compensar os inúmeros defeitos dos dois filmes de Espetacular Homem-Aranha.

Já em quinto lugar fica Chris Pine, que dublou uma das versões do Aranha em Homem-Aranha no Aranhaverso.

A produção animada foi muito elogiada por sua estética, trama e elenco de vozes. O filme não faz parte do MCU, mas também consegue expandir o universo do Homem-Aranha mostrando outras versões do herói nas HQs.

Em quarto lugar ficou Jake Johnson, que dá voz ao Peter B. Parker em Homem-Aranha no Aranhaverso.

Essa versão do Homem-Aranha é um herói fracassado, que passa por um divórcio, tragédias pessoais, problemas profissionais e muito mais.

A performance de Jake Johnson foi elogiada por emprestar uma boa dose de humor e emoção ao personagem.

Em terceiro lugar, com a medalha de bronze, ficou Shameik Moore, o intérprete de Miles Morales em Homem-Aranha no Aranhaverso.

O único item da lista que não é o Peter Parker, o herói é caracterizado de maneira bem diferente de sua contraparte original, e dá um show no filme animado.

Como já foram confirmados mais filmes no Aranhaverso, Shameik tem tudo para subir de posição no futuro.

Tom Holland, o intérprete atual do Homem-Aranha no MCU, ficou com a medalha de prata. A performance do ator britânico foi extremamente elogiada pelo público e pela crítica especializada.

A atuação de Tom Holland se destaca por trazer um Homem-Aranha adolescente, ainda no início de sua trajetória como herói.

Mas de acordo com os fãs no Reddit, Tom Holland não chega aos pés do campeão. De acordo com os usuários da rede social, Tobey Maguire foi o melhor Homem-Aranha dos cinemas.

A votação pode ter sido motivada pela nostalgia dos espectadores pela trilogia original do herói, mas ninguém pode negar que Maguire contou com performances icônicas como Peter Parker – até mesmo no criticado terceiro filme.

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa está em cartaz nos cinemas brasileiros.