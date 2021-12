Não Olhe Para Cima tem erro bizarro e diretor diz que foi proposital

Não Olhe Para Cima tem sido bastante comentado nas redes sociais, naturalmente em razão das evidentes críticas à nossa sociedade, ao negacionismo e outros problemas da atualidade. Um erro foi descoberto no filme, mas ele parece ser proposital.

Conforme compartilhado pelo cineasta Ben Kohler no TikTok, há uma cena do filme em que podemos ver membros da equipe em cena, usando máscaras de proteção contra a COVID-19.

O TikTok veio com o título “oopsy”, indicando o possível erro na montagem. No entanto, o diretor Adam McKay disse ter deixado esse momento de propósito em Não Olhe Para Cima.

“Bom olho!”, tuitou o diretor do filme da Netflix. “Deixamos esse trecho da equipe de propósito para comemorar a estranha experiência na gravação”.

Pelo jeito, o diretor queria deixar um registro da experiência em filmar em meio à pandemia. Naturalmente, não há como saber se esse erro, de fato, foi proposital. Veja o vídeo no TIkTok, abaixo.

Além de Jennifer Lawrence e Leonardo DiCaprio, o elenco do filme da Netflix traz mais nomes famosos. Chris Evans, o Capitão América da Marvel, também está no longa, bem como Ariana Grande.

Há ainda os nomes de Rob Morgan, Cate Blanchett, Jonah Hill, Himesh Patel, Kid Cudi, Matthew Perry e Tomer Sisley.

O filme tem a direção e o roteiro de Adam McKay. O cineasta é conhecido por A Grande Aposta e Vice.

O filme, descrito como uma comédia, acompanha dois cientistas pouco conhecidos que precisam começar uma tour de imprensa para avisar a humanidade sobre um asteroide que está perto da Terra. A colisão pode acabar com a vida humana.

“A estudante de astronomia Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence) e seu professor, Dr. Randall Mindy (Leonardo DiCaprio), descobrem que um cometa está prestes a colidir com a Terra, mas ninguém parece se importar. Alertar a humanidade sobre o impacto fatídico da rocha do tamanho do Monte Everest não será nada fácil. Com a ajuda do Dr. Oglethorpe (Rob Morgan), eles embarcam em um tour midiático que vai do gabinete da indiferente presidente Orlean (Meryl Streep) e seu filho bajulador Jason (Jonah Hill) até as ondas de rádio do The Daily Rip, um programa matinal bem-humorado apresentado por Brie (Cate Blanchett) e Jack (Tyler Perry)”, diz a sinopse oficial

“A apenas seis meses da colisão, chamar a atenção da mídia e de um público obcecado pelas redes sociais se mostra um desafio chocantemente cômico – o que será preciso fazer para o mundo apenas olhar para cima?”, continua a sinopse.

Com Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence, Não Olhe Para Cima está disponível na Netflix.