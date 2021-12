Nasce Uma Estrela: Onde assistir filme com Lady Gaga e Bradley Cooper

Com Casa Gucci em cartaz no cinema, muitos fãs querem rever ou até assistir o primeiro sucesso de Lady Gaga como atriz, Nasce Uma Estrela. Atualmente, o longa ao lado de Bradley Cooper está no HBO Max.

Para quem não assina o serviço, há ainda outra opção. Nasce Uma Estrela pode ser alugado em plataformas digitais ou até mesmo no Amazon Prime Video.

Nasce Uma Estrela é o terceiro remake do clássico de 1937. Na história modernizada, o filme acompanha o famoso cantor country Jackson, que enfrenta o alcoolismo quando conhece a talentosa Ally.

Os personagens interpretados por Bradley Cooper e Lady Gaga se apaixonam, ao mesmo tempo que Ally se torna uma grande estrela. A trama mostra como os dois lidam com essa relação, enquanto Jackson encara os próprios demônios e a protagonista aprende o que é o mundo das grandes celebridades.

O amor deles pode durar no meio desse mundo agitado?

Lady Gaga está no cinema com Casa Gucci

Casa Gucci é dirigido por Ridley Scott. Becky Johnston e Roberto Bentivegna desenvolveram o roteiro.

Confira a sinopse abaixo.

“Casa Gucci é baseado na história de Patrizia Reggiani, ex-mulher de Maurizio Gucci, membro da família fundadora da marca italiana Gucci. Patrizia conspirou para matar o marido em 1995, contratando um matador de aluguel e outras três pessoas, incluindo o terapeuta.”

“Ela foi considerada culpada e condenada a 29 anos de prisão. Abordando quase 3 décadas de amor, traição, decadência, vingança e assassinato, o filme revela a importância e poder que o nome Gucci carrega e o quanto a família faz para ter o controle.”

O elenco de Casa Gucci conta com Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Al Pacino, Jeremy Irons, Salma Hayek e outros.

Casa Gucci está agora em exibição nos cinemas brasileiros. Já Nasce Uma Estrela está no HBO Max.