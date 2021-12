Netflix tem categoria secreta para assinantes aproveitarem o Natal

A Netflix conta com inúmeros códigos secretos que agrupam os filmes em determinadas categorias criadas pela equipe da gigante do streaming. Há inúmeros desses específicos para filmes natalinos.

Há códigos para favoritos de Natal, filmes natalinos românticos, de comédia, para toda a família, dentre outras seleções. Para acessar essas subcategorias, basta digitar “www.netflix.com/browse/genre/***”, com o código no fim, no lugar dos asteriscos. Listamos, abaixo, algumas dessas.

Favoritos de Natal: o código 107985 leva para a seção geral de favoritos de Natal, uma maneira fácil de encontrar quase todos os filmes natalinos da Netflix, como A Very Murray Christmas.

Filmes românticos: Há também romances natalinos, como O Príncipe do Natal, O Feitiço do Natal, Cartão de Natal, dentre outros. Para acessar esses, basta colocar o código 1394527 no fim do link que está acima.

Filmes para crianças e família: Essa categoria inclui obras como A Princesa e a Plebeia, com Vanessa Hudgens. O código é 1474017.

Mais opções

Filmes “para se sentir bem”: Essa categoria conta com filmes mais leves, feitos para quem quer simplesmente sair com um sorriso no fim do filme. O código é 1475066.

Filmes britânicos e canadenses para crianças e família: A Netflix também criou uma subcategoria de filmes natalinos britânicos e canadenses – basta acessar o link com o código 1527064.

Quem está indeciso, portanto, do que assistir nesse fim de ano, há muitas opções acima que podem resolver esse problema.

Vale lembrar que a Netflix também sempre lança filmes natalinos anualmente, então esses também podem ser encontrados na seção de lançamentos ou recém-adicionados.