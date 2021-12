Netflix tem filme com a versão masculina da Elsa de Frozen

Os fãs de Frozen podem curtir um filme na Netflix com um personagem muito parecido com a Elsa. A plataforma conta no catálogo com A Origem dos Guardiões, animação que possui Jack Frost.

Desde a popularização dos dois personagens, os fãs da Disney adoram comparar Elsa com o personagem. Além dos visuais parecidos, os dois também compartilham poderes semelhantes.

Continua depois da publicidade

Elsa, como se sabe, é a Rainha do Gelo em Frozen. Ao mesmo tempo, Jack Frost é o menino que consegue controlar o inverno.

Até por conta dessa situação, fãs teorizam que Jack Frost e Elsa poderiam ser namorados. Seria um crossover interessante entre Frozen e o personagem.

Sobre A Origem dos Guardiões, o filme é uma animação de 2012. Jack Frost forma uma aliança com Papai Noel, a Fada do Dente e amigos deles para que um espírito do mal, que quer destruir as fantasias das crianças, seja destruído.

A animação envolvendo Jack Frost foi lembrada graças a uma brincadeira da própria Netflix. Confira abaixo.

Jack Frost lançou o nevou original. pic.twitter.com/oDpq2XOeAm — netflixbrasil🍿 (@NetflixBrasil) December 29, 2021

Elsa e Jack Frost poderiam ser namorados?

A ideia, de alguma forma, pode parecer ter sentido. Porém, o amor está longe dos planos de Elsa.

A produção de Frozen já admitiu que Elsa é uma princesa (ou rainha) com uma história diferente. O entendimento sobre quem é ela e sobre os poderes dela são arcos mais importantes – bem como o amor pela irmã Anna.

Frozen já mostrou que é difícil Elsa ter um romance. Um com Jack Frost pode ser ainda mais complicado.

Dois grandes motivos separam os personagens. O primeiro é que Jack Frost é da Dreamworks, enquanto Elsa está na Disney. É realmente difícil uma colaboração entre as duas empresas.

O segundo motivo é que mesmo que a Disney crie um personagem como Jack Frost, esse romance iria contra a temática de Frozen.

Os filmes da Disney são sobre o autodescobrimento, irmandade e empoderamento feminino. Elsa casar com um espírito como o dela poderia contradizer diversos pontos de Frozen.

A Origem dos Guardiões segue na Netflix, enquanto os filmes de Frozen estão no Disney+.

Clique aqui para assinar o Disney+ e assistir aos filmes de Frozen.