No HBO Max, filme com Nicole Kidman vai desgraçar mente dos fãs

Com Nicole Kidman e Colin Farrell, O Sacrifício do Cervo Sagrado é um thriller de suspense com o potencial para desgraçar a mente dos fãs. O longa está disponível no catálogo brasileiro do HBO Max, e traz uma roupagem diferente para uma conhecida tragédia grega. Explicamos abaixo tudo sobre sua trama e elenco; confira.

O thriller psicológico O Sacrifício do Cervo Sagrado chegou aos cinemas originalmente em 2017. O filme é uma produção de Yorgos Lanthimos, cineasta conhecido pelos aclamados A Lagosta e A Favorita.

Na época de seu lançamento, o longa foi selecionado para competir no Palma de Ouro, e ficou entre os filmes mais comentados do Festival de Cannes.

O Sacrifício do Cervo Sagrado também fez muito sucesso com a crítica especializada, atingindo 80% de aprovação no Rotten Tomatoes e acumulando elogios por sua trama, elenco e fotografia.

De que fala a história de O Sacrifício do Cervo Sagrado?

O Sacrifício do Cervo Sagrado é uma adaptação moderna da tragédia grega “Ifigênia em Áulide”, escrita pelo dramaturgo Eurípedes.

A trama do longa foca no Dr. Steven Murphy, um renomado cirurgião cardiovascular que comanda com mãos de ferro sua família aparentemente perfeita, formada pela esposa e os dois filhos.

Espreitando às margens dessa idílica existência suburbana está Martin, um adolescente órfão que tenta se infiltrar na vida do médico, utilizando métodos cada vez mais inquietantes.

As verdadeiras intenções de Martin se tornam assustadoramente claras quando o jovem confronta Steven sobre uma transgressão há muito esquecida – com o potencial para destruir para sempre sua perfeita vida doméstica.

Como já citamos, o elenco de O Sacrifício do Cervo Sagrado é comandado por Colin Farrell e Nicole Kidman.

Steven Murphy, o protagonista do longa, é interpretado por Farrell. Um dos atores mais prolíficos de Hollywood, o astro conta com papéis famosos em filmes como Minority Report, Alexandre, Miami Vice e Animais Fantásticos.

Nicole Kidman, por sua vez, interpreta Anna Murphy, a esposa de Steven. A atriz está em filmes como Aquaman e Moulin Rouge, além de séries como Big Little Lies e Nove Desconhecidos.

Raffey Cassidy (Vox Lux) e Sunny Suljic (Mid90s) interpretam Kimberly e Robert Murphy, os filhos de Steven e Anna.

Barry Keoghan, famoso por interpretar Druig no filme da Marvel Eternos, vive Martin Lang, o jovem obcecado com o Dr. Steven.

Alicia Silverstone, de As Patricinhas de Beverly Hills, interpreta a mãe de Martin.

O elenco de O Sacrifício do Cervo Sagrado é completado por Bill Camp (Coringa) como Matthew Williams.

O Sacrifício do Cervo Sagrado já está disponível no catálogo brasileiro do HBO Max.

Veja abaixo o trailer oficial legendado de O Sacrifício do Cervo Sagrado, com Nicole Kidman, Colin Farrell e Barry Keoghan.