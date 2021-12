Nota de Matrix 4 no Rotten Tomatoes é revelada e decepciona

Matrix Resurrections (Matrix 4) está dividindo a crítica. No Rotten Tomatoes, o filme estrelado por Keanu Reeves abriu com 69%, com 96 críticas.

A nota coloca o filme acima da média. Porém, muitos fãs esperavam uma aclamação para o novo filme da amada franquia das irmãs Wachowski.

Até o momento, críticos parecem divididos sobre o tom da história. Alguns elogiam Matrix 4 como “complexo” e merecedor de uma segunda sessão para entendimento total.

Enquanto isso, outros pintam Resurrections como “um tributo básico” e até mesmo “difícil de ser acompanhado”.

Caso consiga se manter nessa média, Matrix 4 fica no mesmo patamar de Matrix Reloaded para crítica. Enquanto isso, o primeiro longa da franquia segue absoluto como o mais elogiado, com 88% de aprovação.

Já Revolutions, que encerra a trilogia Matrix, segue como o detonado. O longa com Keanu Reeves tem apenas 35% de aprovação da crítica.

Matrix 4 está em cartaz nos cinemas

A sinopse oficial diz: “Matrix Resurrections é uma continuação da história estabelecida no primeiro Matrix.”

“20 anos depois, a franquia que ajudou a definir a cultura pop na virada do século está de volta para uma continuação e extensão do filme original.”

“Uma nova aventura alucinante com ação épica, que se passa em um mundo familiar, mas ainda mais provocativo, onde a realidade é mais subjetiva do que nunca. Tudo o que é necessário para ver a verdade é libertar sua mente.”

O elenco principal de Matrix: Resurrections (Matrix 4) conta com Keanu Reeves, Jessica Henwick, Carrie-Anne Moss, Christina Ricci, Jonathan Groff, Yahya Abdul-Mateen II, Jada Pinkett Smith, Priyanka Chopra e Neil Patrick Harris.

A direção é de Lana Wachowski, uma das diretoras da trilogia original. O roteiro é de Lana Wachowski, David Mitchell e Aleksandar Hemon.

Matrix Resurrections (Matrix 4) está em cartaz no cinema no Brasil.