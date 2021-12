Nove Dias: Onde ver filme com atriz de Coringa e Deadpool

O drama espiritual Nove Dias pode ser visto apenas nos cinemas no Brasil. O filme é estrelado por Zazie Beetz, conhecida por Coringa e Deadpool.

Uma curiosidade sobre o longa de elenco internacional é que a direção é brasileira. O diretor nipo-brasileiro Edson Oda é quem trouxe Nova Dias para as telonas.

O filme é uma história sobre pessoas no limbo, com uma visão própria do cineasta. Em críticas, Nove Dias é elogiado por ter um grande roteiro.

Como chega diretamente no cinema, é importante que fãs mantenham alguns cuidados. Máscara, álcool em gel e distanciamento são importantes.

Confira abaixo o trailer de Nove Dias, com a atriz de Deadpool e Coringa.

Mais sobre Nove Dias

Além da atriz de Deadpool e Coringa, o elenco conta com outros nomes conhecidos por filmes de heróis. Winston Duke, de Pantera Negra, é o co-protagonista.

Ao mesmo tempo, o elenco é completado por Benedict Wong (Doutor Estranho), Bill Skarsgard (It: A Coisa e Eternos) e Tony Hale (Arrested Development).

“Will (Winston Duke) passa seus dias em um posto avançado assistindo ao vivo e em diversas TVs ao ponto de vista de pessoas cuidando de suas vidas; até que alguma dessas pessoas morra, deixando uma vaga para uma nova vida na Terra. Logo, vários candidatos, almas não nascidas, chegam até Will para se submeter a testes que determinam sua aptidão para a vida, enfrentando o esquecimento quando são considerados inadequados.

Mas Will logo enfrenta seu próprio desafio existencial quando conhece o espírito livre de Emma (Zazie Beetz), uma candidata que não é como os outros e que o força a se voltar para si e lidar com seu próprio passado tumultuado. Alimentado por esse poder inesperado, ele descobre um novo e ousado caminho para sua própria vida”, diz a grande sinopse.

O filme Nove Dias marca a estreia de Edson Oda na direção após trabalhos com curtas e videoclipes.

Como mencionado, Nove Dias chega em 9 de dezembro nos cinemas brasileiros.