Novo filme de Larissa Manoela lança na Netflix

Depois do sucesso de Modo Avião, com Larissa Manoela, a Netflix lança mais um filme com a atriz: Lulli. O longa-metragem já está disponível na plataforma de streaming.

“Após ser eletrocutada por uma máquina de ressonância magnética, uma jovem estudante de medicina ambiciosa começa a ouvir os pensamentos dos outro”, diz a sinopse do filme.

Lulli é mais uma prova do investimento da Netflix no audiovisual brasileiro. Cada vez mais produções nacionais entram na plataforma, embora ainda exista muito espaço para melhoria.

Esse é o segundo filme de Larissa Manoela em 2021, previamente, ela também lançou Diários de Intercâmbio.

Outros sucessos da carreira da atriz incluem Carrossel, Meus 15 Anos, As Aventuras de Poliana, dentre outros.

Mais sobre Lulli, da Netflix

Além de Larissa Manoela, o elenco de Lulli conta com Renato Fagundes, Sérgio Malheiros, Amanda de Godoi, Vinícius Redd, Yara Charry, Nicolas Ahnert, Paula Possani, Gabriel Contente, Ana Mangueth e Carlos Artur Thiré, além das participações especiais de Guilherme Fontes, Luciana Braga, Marcos Breda e Thalita Rebouças.

César Rodrigues dirige o filme. Ele é conhecido por ter comandado Minha Mãe é uma Peça 2: O Filme, Vai que Cola: O Filme e Modo Avião, também da Netflix com Larissa Manoela.

A produção é de Luiz Noronha, Cecilia Grosso e Samantha Moraes, com produção executiva de Patricia Zerbinato.

Lulli estreia em 26 de dezembro na Netflix.