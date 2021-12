Novo trailer confirma teoria dos fãs sobre The Batman

O novo trailer de The Batman confirmou uma grande teoria dos fãs envolvendo o Charada (via Digital Spy).

Em uma parte do novo trailer, a Mulher-Gato indica que a onda de crimes do Charada em Gotham City pode ter uma relação direta com o Batman.

“É tudo sobre os Wayne”, explica Selina Kyle.

“Se nós não agirmos, ninguém o fará.”

O Charada deixa bem claro em outra parte do trailer que Batman “é uma parte” de seus planos para Gotham, junto com uma grande indicação de que ele até mesmo sabe que o Cavaleiro das Trevas é Bruce Wayne.

O plano do Charada aparentemente leva Bruce a uma jornada nas raízes de sua própria família em Gotham, que o deixará com algumas perguntas desagradáveis para o mordomo Alfred Pennyworth.

A conexão do plano do Charada com a família Wayne

Desde o começo, uma das principais teorias dos fãs sobre The Batman era que o longa-metragem abordaria os pais de Bruce, Thomas e Martha Wayne, como figuras corruptas, que ajudaram a transformar Gotham no terrível lugar que se tornou.

Esse novo trailer parece confirmar esse ponto, com o passado do Charada podendo estar, de alguma maneira, ligado à corrupção da família Wayne.

The Batman é estrelado por Robert Pattinson como Bruce Wayne. Paul Dano interpreta o principal vilão, Charada.

The Batman chega aos cinemas em 4 de março de 2022.