O filme com Tobey Maguire que todos procuram não está mais na Netflix

O retorno de Tobey Maguire em Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa fez muitos fãs da Marvel buscarem outras performances famosas do ator. Um dos melhores filmes do astro é Entre Irmãos, que infelizmente, não está no catálogo da Netflix. Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre o longa: sua trama, elenco e onde assistí-lo no Brasil.

Tobey Maguire interpretou Peter Parker na trilogia original do Homem-Aranha, lançada no início dos anos 2000 pela Sony, com direção de Sam Raimi. O novo Homem-Aranha 3 traz de volta icônicos vilões da saga, como o Duende Verde, Doutor Octopus e Homem-Areia.

Entre Irmãos – Brothers no título original – foi o primeiro projeto importante de Tobey Maguire após a conclusão da franquia do Homem-Aranha. O filme chegou aos cinemas em 2009, com direção de Jim Sheridan (In America) e roteiro de David Benioff (Game of Thrones).

O longa dividiu a opinião da crítica especializada e faturou 43 milhões de dólares na bilheteria. A performance de Tobey Maguire, no entanto, foi extremamente elogiada, e o astro recebeu uma indicação ao Globo de Ouro de Melhor Ator.

De que fala a trama de Entre Irmãos?

Entre Irmãos é um remake do filme dinamarquês de mesmo nome, que chegou aos cinemas em 2004.

Ambas as produções se inspiram no poema épico A Odisseia, de Homero, trazendo a lenda grega para um panorama atual.

No longa, Tobey Maguire interpreta Sam Cahill, um prisioneiro de guerra que retorna do Afeganistão após ser dado como morto pelos representantes do Exército.

Em sua volta para a casa, Sam tenta lidar com a reintegração na sociedade e com as mudanças em sua comunidade – tudo isso enquanto sofre com ataques de estresse pós-traumático.

A performance de Tobey Maguire faz um ótimo trabalho ao mostrar como a guerra muda completamente a psique de todos os envolvidos.

Com o desaparecimento do protagonista, é seu irmão Tommy que se torna o “homem da casa”, e passa a ajudar a cunhada Grace e as sobrinhas a retomarem o curso normal de suas vidas.

Mas quando Sam retorna, Tommy também precisa refletir sobre seus sentimentos por Grace e seu papel na família. O longa é um complicado drama familiar, marcado por perdas, luto, traições e muita tensão.

Tobey Maguire e o elenco de Entre Irmãos

Como já citamos, Entre Irmãos é protagonizado por Tobey Maguire no papel do Capitão Sam Cahill, que retorna do Afeganistão e se depara com uma realidade completamente diferente.

Tommy, o irmão mais novo do protagonista, é interpretado por Jake Gyllenhaal, que recentemente também participou da franquia Homem-Aranha como o vilão Mysterio.

Natalie Portman interpreta Grace, a esposa de Sam. A atriz é conhecida por performances em Thor, Cisne Negro, Star Wars e diversos outros projetos.

Mare Winningham, de American Horror Story, vive Elsie Cahill, a mãe de Sam e Tommy.

O elenco de Entre Irmãos é completado por Clifton Collins Jr. (Westworld), Bailee Madison (Os Feiticeiros de Waverly Place), Sam Shepard (Never Here), Patrick Flueger (Chicago PD) e Carey Mulligan (Bela Vingança).

Onde assistir Entre Irmãos?

Para a tristeza dos assinantes da Netflix, Entre Irmãos não está mais disponível no catálogo brasileiro da plataforma.

No Brasil, o filme pode ser assistido no Amazon Prime Video. Veja abaixo o trailer legendado de Entre Irmãos.

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, com Tobey Maguire, está em cartaz nos cinemas brasileiros. O filme deve chegar em breve ao Disney+. Clique aqui para assinar a plataforma.