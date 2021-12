O filme de Brad Pitt que causa guerra entre Netflix, Prime Video e estúdios

O novo filme de Brad Pitt é um projeto concorrido em Hollywood. O longa sobre Fórmula 1 está causando uma guerra entre plataformas de streaming como Netflix e Amazon Prime Video e famosos estúdios.

O Deadline afirma que Paramount, MGM, Sony, Universal, Disney, Netflix, Apple e Amazon Prime Video estão em uma apertada competição pelo filme. É esperado que o título seja comprado por uma grande quantia por uma dessas empresas.

Detalhes da história ainda não foram revelados. O que se sabe é que Brad Pitt será o protagonista em uma trama que envolve as corridas de Fórmula 1.

Outro ponto importante do projeto é que Lewis Hamilton, multicampeão da categoria, está envolvido no filme. Ainda não se sabe se nos bastidores ou até mesmo atuando com Brad Pitt.

O que também aumenta a expectativa é que a dupla que está na direção e roteiro de Top Gun: Maverick repete a dobradinha nesse projeto. Joseph Kosinski e Ehren Kruger estão confirmados no longa.

Enquanto não há uma definição sobre o filme, Brad Pitt ainda volta no cinema em um título que o reúne com Margot Robbie e Tobey Maguire.

Brad Pitt também estará em Babylon

Babylon é um novo filme de Damien Chazelle, o diretor de La La Land: Cantando Estações. Além de Tobey Maguire, o elenco ainda tem Olivia Wilde, Spike Jonze e Phoebe Tonkin.

O astro de Homem-Aranha não comenta o retorno ao cinema. Uma curiosidade é que Chazelle comenta abertamente que Babylon é inspirado em O Grande Gatsby, longa que foi estrelado por Tobey Maguire e Leonardo DiCaprio.

O diretor é conhecido ainda por O Primeiro Homem e Whiplash. Em Babylon, Damien Chazelle promete trazer uma obra de época.

A história se passa na Los Angeles da década de 1920, quando o cinema estava entrando na transição de filmes mudos para produções com falas. A trama deve tocar em personagens e figuras históricas que foram afetadas com essa mudança.

Ainda não se sabe se Tobey Maguire e os outros atores podem viver personagens inspirados em figuras reais ou ainda inventados.

O grande elenco traz ainda Diego Calva, Jovan Adepo, Li Jun Li, Katherine Waterston, Max Minghella, Lukas Haas, Flea, Rory Scovel, Samara Weaving, Eric Roberts, P.J. Byrne e Damon Gupton.

Babylon tem previsão para 6 de janeiro de 2023. Já o projeto sem título de Brad Pitt, disputado por serviços como Netflix e Amazon Prime Video, não tem previsão de estreia.