O filme de suspense psicológico que chama atenção de assinantes da Netflix

O filme de suspense psicológico Dois chama atenção dos assinantes da Netflix. Com uma história envolvendo duas pessoas que acordam grudadas, o título logo se tornou um dos mais assistidos da plataforma em dezembro de 2021.

A trama, de fato, é bem chamativa. Dois aparentes estranhos acordam unidos cirurgicamente. Isso levará os personagens a diversas perguntas, principalmente sobre quem fez isso e o motivo.

O suspense psicológico, assim, traz uma trama agoniante aos espectadores da Netflix. O título é mais um projeto do cineasta especialista em terror, Mar Targarona, conhecido também por O Orfanato, Sequestro e O Corpo.

Na Netflix do Brasil, nesse momento, Dois aparece como o nono título mais visto entre todas produções e o quinto entre os filmes.

Mas, apesar da trama, pode ser que assinantes fiquem decepcionados. Dois dividiu críticos em festivais com o suspense psicológico.

Já no Rotten Tomatoes, os espectadores não parecem impressionados. Com 50 avaliações, a média do filme da Netflix, por enquanto, é de apenas 17%.

Mais sobre Dois, filme de suspense psicológico da Netflix

“Dois estranhos descobrem, ao acordar, que foram unidos cirurgicamente. E ficam ainda mais chocados quando descobrem quem está por trás desse suplício”, afirma a sinopse do filme divulgada pela Netflix.

O longa espanhol acompanha a história de David e Sara, dois estranhos que acordam unidos cirurgicamente pelo abdômen.

Sem saber como foram parar no misterioso quarto onde se encontram, os protagonistas precisam ligar os pontos para descobrir o que aconteceu – e como eles acabaram nesse verdadeiro inferno.

Mas no decorrer da história, David e Sara começam a desconfiar um do outro. A dupla deve deixar as diferenças de lado para sobreviver – antes que seja tarde demais.

Uma crítica da revista Variety, publicada quando a Netflix ainda nem havia adquirido os direitos de transmissão do longa, afirma que Dois é um “thriller repleto de suspense”.

“O filme também mistura uma boa dose de terror com toques de comédia”, comentou a publicação.

O elenco de Dois é formado basicamente por Marina Gatell como Sara e Pablo Derqui como David.

Marina é conhecida principalmente por performances em produções como Born King e Pequenas Cinzas.

Já Pablo é famoso por interpretar Ángel no filme de terror Os Olhos de Júlia, produzido por Guillermo del Toro.

O elenco de Dois também conta com participações especiais de Esteban Galilea, Anna Chincho Serrano e Kandido Uranga.

Comparações entre Dois e o bizarro Centopeia Humana são basicamente inevitáveis. Ambos os filmes acompanham histórias de pessoas unidas cirurgicamente contra a vontade.

Mas Dois aborda essa premissa de uma maneira bem mais interessante e sensível, sem apelar para os clichês de Centopeia Humana e o alto nível de violência do longa.

Dois, popular filme de suspense psicológico, está na Netflix.