O filme épico com Brad Pitt que ressurge por causa da Netflix

Considerado um dos filmes mais épicos da carreira de Brad Pitt, Troia está fazendo muito sucesso na Netflix. Escondido no catálogo da plataforma, o longa apareceu para muita gente no subgênero “Produções de Hollywood”, e já figura no Top 10 de diversos países.

Ao contar a história de uma das batalhas mais famosas da antiguidade, Troia tem cenas de ação de tirar o fôlego e uma belíssima ambientação temporal.

Lançado originalmente em 2004, o filme tem direção de Wolfgang Petersen e roteiro de David Benioff (Game of Thrones). Troia se tornou um dos maiores sucessos do ano, e contou com a oitava maior bilheteria de 2004, faturando mais de 497 milhões de dólares no mundo todo.

Embora tenha dividido a opinião dos críticos – com 54% de aprovação no Rotten Tomatoes – o filme foi indicado ao Oscar de Melhor Figurino. Veja abaixo tudo sobre a trama e o elenco de Troia na Netflix.

De que fala a trama de Troia?

“Em 1193 A.C., Páris provoca uma guerra contra Troia, ao afastar Helena de seu marido Menelau. Tem início uma sangrenta batalha, que dura por mais de uma década. Aquiles, o maior herói da Grécia, comanda os exércitos helênicos contra as forças de Heitor”, afirma a sinopse oficial do longa.

Como já citamos, Troia acompanha a história de uma das batalhas mais famosas da antiguidade e da mitologia – a Guerra de Troia.

O longa é levemente baseado na Ilíada de Homero, mas seu desfecho empresta elementos de outra obra clássica: a Posthomérica de Quintus Smyrnaeus.

Na trama de Troia, Aquiles lidera os Mirmidões e todas as forças gregas na invasão da cidade – defendida pelos exércitos troianos de Heitor.

Brad Pitt e o impressionante elenco de Troia

Troia se destaca principalmente por seu impressionante elenco, formado por alguns dos astros mais famosos de Hollywood.

Brad Pitt interpreta o protagonista Aquiles, um dos heróis mais famosos da Grécia Antiga – cujo único ponto fraco é o calcanhar.

Eric Bana (Hulk, Munique) vive Heitor, o Príncipe de Troia e comandante dos exércitos da cidade.

Orlando Bloom (O Senhor dos Anéis) interpreta Páris, o irmão caçula de Heitor e estopim da Guerra de Troia.

Diane Kruger (Bastardos Inglórios) é Helena, a “mulher mais bela do mundo”, que troca o reino de Esparta por Troia ao viver um romance com Páris.

Brian Cox, o Logan Roy de Succession, é Agamenon, Rei da Grécia, um império formado pela união de diferentes cidades-estados.

Sean Bean (Game of Thrones) interpreta Odisseu, o Rei de Ítaca. Brendan Gleeson (Harry Potter) é Menelau, o marido de Helena e Rei de Esparta.

Rose Byrne (Missão Madrinha de Casamento) vive Briseis, uma sacerdotisa do Templo de Apolo em Troia, prima de Heitor e Páris.

Saffron Burrows (Você) interpreta Andrômaca, a obstinada esposa de Heitor e Princesa de Troia.

O elenco de Troia conta também com Julie Christie (Harry Potter), Peter O’Toole (Lawrence da Arábia), Garrett Hedlund (Eragon), John Shrapnel (101 Dálmatas), Nigel Terry (Excalibur), James Cosmo (Game of Thrones), Julian Glover (Game of Thrones), Vincent Regan (Fúria de Titãs), Trevor Eve (Waking the Dead), Tyler Mane (X-Men) e Nathan Jones (Mortal Kombat).

Troia está no catálogo brasileiro da Netflix.