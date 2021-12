O ótimo filme de terror de 2021 que foi esquecido por assinantes da Netflix

2021 foi um ano de grandes lançamentos para os fãs de terror. Mas como um enorme número de produções chegou ao catálogo de plataformas como a Netflix, diversos projetos interessantes podem ter passado despercebidos pelos assinantes. Um bom exemplo é Céu Vermelho-Sangue, o único filme do streaming a entrar em uma lista de melhores do ano no site Looper.

Entre os maiores lançamentos de terror em 2021 destacam-se o épico Army of the Dead: Invasão de Las Vegas, produzido por Zack Snyder; o excêntrico filme Noite Passada em Soho, de Edgar Wright e o aguardado Um Lugar Silencioso 2, comandado por John Krasinski.

O ano contou também a excelente continuação de Candyman, pela diretora Nia DaCosta e a trilogia Rua do Medo, que surpreendeu fãs com sua criativa trama na Netflix.

Mas como já citamos, diversos filmes acabaram esquecidos por fãs do gênero, e um deles é Céu Vermelho-Sangue. Veja abaixo tudo que você precisa saber sobre o longa.

Produzido por Peter Thorwarth, Céu Vermelho-Sangue foi uma grata surpresa para os fãs de terror, especialmente os entusiastas por histórias de vampiros.

Na produção alemã, uma mãe solteira e seu filho pequeno estão prestes a embarcar em um voo transatlântico da Europa aos Estados Unidos.

Nadja, a protagonista do longa, parece sofrer de leucemia, e decide viajar à América em busca de um inovador tratamento criado por um médico de Nova York.

Porém, o avião de Nadja acaba sequestrado por um grupo de homens misteriosos, aparentemente terroristas em busca de um alvo fácil.

Enquanto tenta proteger o filho Elias, a protagonista acaba levando um tiro de um dos sequestradores.

É aí que o filme revela que Nadja não tem leucemia e não pode morrer com um simples tiro – já que se transforma lentamente em uma vampira.

Assim que a premissa verdadeira é introduzida, Céu Vermelho-Sangue dá uma boa acelerada em sua trama, e se recusa a diminuir a tensão até o último minuto.

Ou seja: Céu Vermelho-Sangue tem o potencial para satisfazer espectadores que curtem histórias divertidas e cheias de ação, contanto que estejam dispostos a suspender a descrença por toda a duração do longa.

Infelizmente, o segundo ato do filme é cheio de reviravoltas desnecessárias e fracas decisões narrativas, o que acaba prejudicando sua qualidade total.

Mesmo com esses defeitos, Céu Vermelho-Sangue pode ser considerado uma das melhores surpresas do ano – especialmente para fãs de terror.

Céu Vermelho-Sangue é protagonizado pela excelente atriz alemã Peri Baumeister, famosa por performances em séries como The Last Kingdom e Skylines.

O elenco de Céu Vermelho-Sangue conta também com Carl Anton Koch, Kais Setti, Naden Ben-Abdallah, David Hürten, Kai Ivo Baulitz e Roland Moller, além de participações especiais de Dominic Purcell (Prison Break) e Graham McTavish (The Witcher).

Céu Vermelho-Sangue está disponível na Netflix; veja abaixo o trailer.