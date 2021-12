O papel perfeito para Keanu Reeves na Marvel é de vilão

Keanu Reeves pode, em breve, se juntar ao MCU, e ele seria uma boa escolha para o maior vilão do Blade. Trata-se da versão do Drácula da Marvel (via Screen Rant).

Keanu Reeves possui uma experiência cinematográfica bastante famosa envolvendo vampiros.

O astro interpretou Jonathan Harker em Drácula de Bram Stoker, uma das adaptações mais apreciadas do livro clássico de Bram Stoker.

Escolher Keanu Reeves como o Drácula do MCU seria brilhante. Além disso, a experiência do astro com ação e artes marciais significa que ele poderia ser um vampiro digno de lutar contra Blade.

Escolher o ator como o Drácula no reboot de Blade, da Marvel, seria uma boa oportunidade para apresentar uma nova abordagem sobre o vilão, que já foi retratado de inúmeras maneiras no cinema e na TV.

A aparência eternamente jovem de Keanu Reeves levou a muitos memes sobre ele ser um vampiro, e sua escalação como Drácula poderia trazer esses memes à vida, por assim dizer.

No entanto, apesar da ideia, ainda não está claro se Drácula aparecerá no reboot de Blade, da Marvel. Mesmo assim, é inevitável que ele seja apresentado como uma ameaça para o anti-herói no MCU.

Keanu Reeves está em Matrix 4

A sinopse oficial diz: “Matrix Resurrections é uma continuação da história estabelecida no primeiro Matrix.”

“20 anos depois, a franquia que ajudou a definir a cultura pop na virada do século está de volta para uma continuação e extensão do filme original.”

“Uma nova aventura alucinante com ação épica, que se passa em um mundo familiar, mas ainda mais provocativo, onde a realidade é mais subjetiva do que nunca. Tudo o que é necessário para ver a verdade é libertar sua mente.”

O elenco principal de Matrix Resurrections (Matrix 4) conta com Keanu Reeves, Jessica Henwick, Carrie-Anne Moss, Christina Ricci, Jonathan Groff, Yahya Abdul-Mateen II, Jada Pinkett Smith, Priyanka Chopra e Neil Patrick Harris.

A direção é de Lana Wachowski, uma das diretoras da trilogia original. O roteiro é de Lana Wachowski, David Mitchell e Aleksandar Hemon.

Matrix Resurrections (Matrix 4) está em cartaz no cinema no Brasil.