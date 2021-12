O que as cenas pós-créditos de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa preparam no MCU

Já em cartaz nos cinemas brasileiros, Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa tem tudo para se tornar o maior sucesso da Marvel pós-pandemia. Como é de costume nos filmes do MCU, o novo longa de Tom Holland conta com importantes cenas pós-créditos, que preparam grandes novidades para o futuro da Multiverso. Revelamos abaixo tudo que acontece nas duas cenas; veja.

“Pela primeira vez na história cinematográfica do Homem-Aranha, nosso herói amigo da vizinhança é desmascarado e não consegue mais separar sua vida normal dos grandes riscos de ser um super-herói”, afirma a sinopse do longa.

Como os trailers já indicavam, Peter Parker pede ajuda ao Doutor Estranho para recuperar sua identidade secreta. Mas o feitiço sai de controle e proporciona a volta de diversos vilões do multiverso – como o Doutor Octopus, Electro e Duende Verde.

As duas cenas pós-créditos de Homem-Aranha 3 introduzem uma aguardada figura no MCU e abrem caminho para o próximo filme do Doutor Estranho.

O que acontece na cena pós-créditos de Homem-Aranha 3?

A primeira cena pós-créditos de Homem-Aranha 3, na verdade, é ambientada logo após a sequência pós-créditos de Venom 2, que finalmente traz Eddie Brock ao MCU.

Na cena em questão, o personagem de Tom Hardy aparece em um bar conversando com sua personalidade simbionte sobre os eventos de Vingadores: Ultimato e as ações de Thanos – descrito por ele como “aquele alien que ama joias”.

Ao final da cena, Eddie tenta decidir se deve “fazer uma visita” para o Homem-Aranha, antes de ser teleportado novamente pela mesma força misteriosa.

Nesse momento, o filme deixa claro que uma “gota” do Venom foi deixada para trás no bar.

De acordo com o site Metro, a cena indica que Venom será parte importante nos próximos filmes do Homem-Aranha. O contrato de Tom Hardy já foi renovado, e o ator pode voltar também em Morbius – filme com Jared Leto que estreia em janeiro de 2022.

Doutor Estranho na cena pós-créditos de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa

A segunda (e última) cena pós-créditos de Homem-Aranha 3 serve como uma espécie de trailer para Doutor Estranho e o Multiverso da Loucura.

A prévia faz algumas revelações importantes, e confirma o papel da Feiticeira Escarlate no novo longa. Na cena, o Doutor Estranho visita Wanda e pergunta à personagem sobre o Multiverso.

Personagens já conhecidos – como o Wong de Benedict Wong e o Bordo de Chiwetel Ejiofor – também retornam. Enquanto isso, aparecem a nova heroína America Chavez e um monstro cheio de tentáculos.

O final do trailer surpreende os fãs com a aparição do Doutor Estranho Supremo, a variante maligna do feiticeiro.

“Sinto muito, Stephen, esperava que você entendesse que a maior ameaça ao nosso universo é você”, ouve o Doutor Estranho antes de enfrentar sua sinistra variante.

A cena termina com o Doutor Estranho Supremo dizendo “as coisas saíram do controle”. Nesse momento, uma tomada final promete: “O Doutor Estranho vai retornar”.

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa está em cartaz cinemas brasileiros. Após alguns meses, o longa deve chegar também ao Disney+. Clique aqui para assinar a plataforma.