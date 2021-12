Onde assistir filme live-action de Clifford: O Gigante Cão Vermelho

Clifford: O Gigante Cão Vermelho chega exclusivamente no Brasil pelos cinemas em 2 de dezembro. O filme traz o amado personagem em versão live-action.

Com muitos efeitos especiais, os fãs podem ver a tentativa do estúdio de mostrar como seria Clifford na vida real. O personagem, antes, se tornou popular por conta de um desenho animado.

No desenho, Emily ganha um cachorro que se torna gigante. Com Clifford, a família se muda para a Ilha Birdwell, onde tem aventuras envolvendo o animal de estimação.

O filme busca a inspiração do crescimento inesperado de Clifford, mas muda um pouco a história.

Como Clifford: O Gigante Cão Vermelho chega diretamente no cinema, os fãs devem manter alguns cuidados. Máscara, álcool em gel e distanciamento são essenciais.

Confira abaixo um trailer do filme em live-action.

Mais sobre Clifford: O Gigante Cão Vermelho

“Quando a estudante do ensino médio Emily Elizabeth (Darby Camp) conhece um criador de animais mágico (John Cleese) que lhe dá um cachorrinho vermelho, ela não imagina acordar e encontrar um cão gigante de três metros em seu pequeno apartamento em Nova York.

Enquanto sua mãe (Sienna Guillory) está viajando a negócios, Emily e seu tio divertido Casey (Jack Whitehall) vão viver uma grande aventura pelas ruas de Nova York com a chegada do novo membro da família. Baseado na série de livros infantis “Clifford the Big Red Dog” de Norman Bridwell, Clifford vai ensinar o mundo a amar grande”, afirma a sinopse do filme.

O elenco completo tem Jack Whitehall, Darby Camp, Tony Hale, Sienna Guillory, David Alan Grier, Russell Wong e John Cleese.

A direção, enquanto isso, é de Walt Becker, com roteiro de Jay Scherick, David Ronn e Blaise Hemingway.

Em live-action, Clifford: O Gigante Cão Vermelho chega em 2 de dezembro nos cinemas.