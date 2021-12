Onde assistir Turma da Mônica: Lições

A aventura em live-action da amada história de Mauricio de Sousa continua com Turma da Mônica: Lições. O filme nacional chega em 30 de dezembro de forma exclusiva nos cinemas.

O filme segue a história de Turma da Mônica: Laços. Além do mesmo elenco, Daniel Rezende retorna para direção.

Para os fãs que querem entrar no clima do filme, Laços pode ser conferido em plataforma de streaming. O primeiro filme em live-action da Turma da Mônica está disponível no Globoplay.

Como o novo longa é exclusivo dos cinemas, é importante que os espectadores lembrem das orientações de segurança. Máscara, álcool em gel e distanciamento seguem fundamentais.

Outro ponto importante é o comprovante de vacinação, que não deve ser esquecido.

Confira abaixo o trailer de Turma da Mônica: Lições.

A história de Turma da Mônica: Lições

A nova aventura coloca Mônica em uma situação complicada. Após fugir da escola com Cebolinha, Cascão e Magali, a Dona da Rua é enviada para outro colégio, deixando toda turminha com saudade.

Isso levará o Cebolinha a pensar em um plano para resgatar Mônica. Enquanto isso, a protagonista estará fazendo novos amigos na escola, que são Marina (Laís Vilella), Milena (Emilly Nayara), Humberto (Lucas Infante) e Do Contra (Vinícius Higo).

O elenco principal retorna para essa aventura em Lições, com Giulia Benite (Mônica), Kevin Vechiatto (Cebolinha), Laura Rauseo (Magali) e Gabriel Moreira (Cascão).

No elenco também estão Monica Iozzi e Luiz Pacini vivendo os pais de Mônica e Paulo Vilhena e Fafá Rennó interpretando os pais de Cebolinha. Além das participações especiais de Malu Mader como a professora da classe de Mônica, Isabelle Drummond dando vida à Tina e Augusto Madeira que será um professor de natação.

Turma da Mônica: Lições chega exclusivamente nos cinemas em 30 de dezembro. Já Turma da Mônica: Laços está no Globoplay.