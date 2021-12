Os Mercenários 4 vai acontecer e pode ser o último de Sylvester Stallone

Após o sucesso de Os Mercenários 3, Os Mercenários 4 está confirmado para acontecer. O filme tem a volta de Sylvester Stallone como Barney Ross, mas pode ser o último do ator na franquia.

Após sete anos do lançamento da terceira parte, a Lionsgate e a Millennium Media confirmaram o novo filme. Dessa vez, o foco da história será o personagem Lee Christmas, de Jason Statham.

Por enquanto, o que se sabe é que Os Mercenários 4 está em gravações. Mesmo assim, ainda não tem uma previsão de estreia.

Confira abaixo mais sobre o que esperar da história e do elenco de Os Mercenários 4.

O que esperar da história de Os Mercenários 4

Os Mercenários 3 não indicou uma continuação. Na trama, o grupo de Barney Ross consegue derrotar o vilão de Mel Gibson, Conrad Stonebanks.

Parecia o final feliz para eles. Mas, ao que parece, a equipe retorna para uma nova missão e um novo desafio. Dessa vez, como citado, Lee será o protagonista.

Barney Ross deve apenas fazer uma participação em Os Mercenários 4. No Instagram, Sylvester Stallone gravou um vídeo em que confirmou ter encerrado a parte dele nas filmagens – logo após elas terem começado, e ainda indicou que se despede da franquia famosa.

O que é indicado é que Lee deve reunir a própria equipe para enfrentar um traficante de armas. Esse vilão será interpretado por Iko Uwais, de Operação Invasão. O personagem é descrito como um ex-militar que possui a própria equipe de elite.

Oficialmente, Sylvester Stallone e Jason Statham não comentam sobre os detalhes da trama do novo filme de Os Mercenários.

O elenco de Os Mercenários 4

O elenco tem retornos importantes. Entre eles estão os protagonistas Sylvester Stallone, Jason Statham, Dolph Lundgren e Randy Couture.

Quem não retorna é Terry Crews. O ator de Brooklyn Nine-Nine se desentendeu com o produtor Avi Lerner, que queria que o ator retirasse acusações de assédio sexual contra o agente Adam Venit.

Outra ausência pode ser a de Van Damme. O ator queria voltar como irmão gêmeo do personagem dele, de Os Mercenários 2, mas parece que a ideia não avançou.

As novidades ficam com Megan Fox, conhecida por Transformers, o rapper 50 Cent e Tony Jaa. Entre novos veteranos para o elenco, Andy Garcia deve ficar com essa responsabilidade.

A direção de Os Mercenários 4 é de Scott Waugh (Need for Speed). O roteiro fica com Spenser Cohen, com participação de Sylvester Stallone.

Os Mercenários 4 ainda não tem previsão de estreia. Já Os Mercenários 3 pode ser conferido na Netflix.