Os recordes quebrados por Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa no Brasil e no mundo

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa quebrou recordes tanto no Brasil, quanto internacionalmente, tornando-se a maior bilheteria de estreia em território nacional e a segunda maior de todos os tempos nos EUA.

Conforme informações oficiais da própria Sony Pictures, o filme com Tom Holland arrecadou R$ 105 milhões no fim de semana de estreia, levando mais de 5,2 milhões de pessoas aos cinemas.

Continua depois da publicidade

Com isso, trata-se do maior filme do maior filme da Sony Pictures no Brasil, maior filme da retomada dos cinemas após terem sido fechados por conta da pandemia no Brasil, maior abertura de todos os tempos no Brasil,

Esse valor corresponde a 2% acima de toda a bilheteria da carreira de Homem-Aranha: De Volta Ao Lar e apenas 2% abaixo de toda a bilheteria da carreira de Longe de Casa.

Já nos EUA, o filme arrecadou US$ 260 milhões no fim de semana de estreia, superando as expectativas de que arrecadaria US$ 253 milhões.

Com isso, Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa se tornou a segunda melhor estreia na história de Hollywood, atrás apenas de Vingadores: Ultimato (US$ 357 milhões) e na frente de Vingadores: Guerra Infinita (US$ 257 milhões).

Mundialmente, o filme já arrecadou US$ 600,8 milhões em tempos de pandemia. Isso faz dele o terceiro maior lançamento de todos os tempos, atrás de Ultimato (US$ 1,2 bilhões) e Guerra Infinita (US$ 640 milhões).

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa está em cartaz

Homem-Aranha 3, com o título de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, traz Tom Holland, Zendaya e Jacob Batalon. O elenco tem ainda Jamie Foxx como Electro, Alfred Molina sendo Doutor Octopus e Benedict Cumberbatch como Doutor Estranho.

Willem Dafoe volta como o Duende Verde para liderar um grupo de vilões do multiverso. O vilão foi o principal do primeiro Homem-Aranha com Tobey Maguire. O Doutor Octopus de Molina também é dessa mesma trilogia, enquanto o Electro de Foxx é dos filmes do Peter Parker de Andrew Garfield.

A direção do filme é de Jon Watts.

“Pela primeira vez na história cinematográfica do Homem-Aranha, nosso herói amigo da vizinhança é desmascarado e não consegue mais separar sua vida normal dos grandes riscos de ser um super-herói.”

“Quando ele pede ajuda ao Doutor Estranho, os riscos se tornam ainda mais perigosos, e o forçam a descobrir o que realmente significa ser o Homem-Aranha”, diz a sinopse do filme.

Homem-Aranha 3, com o título de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, está em cartaz nos cinemas. Os filmes de Peter Parker não estão no Disney+, mas as outras produções do MCU ficam na plataforma.

Clique aqui para assinar o Disney+ e assistir às produções da Marvel (exceto os filmes do Homem-Aranha).